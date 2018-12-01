Как сообщили из г.Рыбница, "...ситуация с сокращением штатов в ТираТеплоЭнерго была решена следующим образом. Тем работникам, которых вчера ознакомили с сокращением их должностей, и они подписали документ с ознакомлением сегодня сообщили, что вопрос о их сокращении переносится на год".

Напомним, что 27 декабря порядка двадцати человек работников ТирасТеплоЭнерго ознакомили с тем, что они будут уволены по сокращению штатов.



Некоторые приднестровцы считают, что власти пошли на этот шаг после того, как проблема была поднята на уровне СМИ и получила резонанс и видимо дошла до высшего руководства Республики.