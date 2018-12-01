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Иностранные футболисты оценили новогодние блюда россиян

Иностранные футболисты оценили новогодние блюда россиян
Московский ЦСКА предложил своим легионерам попробовать излюбленные новогодние блюда россиян.

Героями рубрики «Испытание застольем» стали бразильский защитник Родриго Бекао, исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон, а также натурализованный бразилец сборной России Марио Фернандес. Футболисты попробовали бутерброды с красной икрой, холодец, кабачковую икру, селедку под шубой и маринованные грибы.



Бекао назвал икру слишком соленой и захотел съесть ее под «водочку», холодец показался Фернандесу сырым мясом, которое не едят в Бразилии, а Магнуссон сморщился, попробовав селедку под шубой.
  • Сегодня, 16:46
  • DTV
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