Под занавес уходящего года все подводят итоги. Видимо наша милиция тоже этим занимается. И не только занимается, но и находит упущения в своей деятельности. А вот это непорядок. Ведь как говорится в известном анекдоте: то, что вы не сидите - это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Несколько дней назад Вячеслав Баринов, возглавляющий ныне Координационный Совет Союза Оппозиционных сил Приднестровья, с удивлением узнал на границе от служивых людей, что ему выезд из ПМР запрещен. А запрещен потому, что его разыскивают по запросу тираспольского участкового. Хотя до этого, по словам Баринова, никто и никогда его, пересекающего границу, не останавливал, да и повесток к нему не приходило, и никто его не искал ранее.
Как честный и дисциплинированный гражданин он сегодня посетил тираспольский УВД. И вот что выяснилось: Как сообщил ему участковый Кирилл Попескул, что он находится в розыске в связи с тем, что принимал участие 2 июня в несанкционированном митинге в Тирасполе на площади Суворова. Он предоставил постановление от 8 июня и ознакомил с материалами административного дела. После чего составил на Баринова протокол об административном правонарушении. Было указано:
Как ни странно, в заявлении гражданки Воловой Е., вокруг которой строились все обвинения участникам и не участникам мероприятия, нигде фамилия Баринова не упоминалась. Однако в рапорте журналиста из пресс-службы МВД ПМР, указывалось, что Баринов был на митинге и сфотографирован в это время. Прилагалась нечеткая фотография головы! И все! Убедительно, очень. Приложили еще 10 фото мероприятия взятых из интернета.
Вячеслав Баринов заявил, что протокол составлен незаконно, с грубейшими нарушениями Конституции и законов ПМР, поэтому он отказался давать дальнейшие объяснения и подписывать документ. 9 января Баринову назначили свидание в тираспольском городском суде.
Сам Вячеслав Баринов рассматривает происходящее, как давление властей за деятельность возглавляемого им Координационного Совета Союза Оппозиционных сил Приднестровья. Он полагает, что обращения к президенту и председателю Верховного Совета по вопросам индексаций пенсий, пособий и зарплат бюджетникам, а также многое другое, вызывают недовольство властей и соответствующую реакцию.
Что сказать? Если наша милиция 7 месяцев ищет достаточно публичного и известного человека, то ничего кроме сожаления и удивления их низким уровнем профессиональной подготовки не вызывает. Тем более, что совсем недавно министр МВД Руслан Мова и Вячеслав Баринов сидели в Бендерах за одним столом на встрече в оф-лайне участников двух фэйсбушных групп.
А еще почему-то вспоминается недавно принятая Стратегия развития ПМР на 2019-2026 годы, где написано черным по белому:
«…самоидентификацию Приднестровской Молдавской Республики в качестве стабильного, внутренне монолитного, независимого государства, приверженного принципам демократии и защиты прав человека, стремящегося к широкому международному признанию».
Внутренне монолитного? Приверженного принципам демократии и защиты прав человека? Да еще стремящегося к широкому международному признанию? Ну что ж, мы привыкли, что за словами всегда стоит что-то другое. С точностью до наоборот. Григорий Воловой