Сейчас, когда я пишу этот материал, Владимир Зеленский еще не объявил, будет ли он баллотироваться на пост президента. Но и факт участия еще не означает, что он победит на выборах. Его соперники - такие две политические акулы, против которых мало кто в Украине может выстоять. Но в то же время, по мнению части украинских экспертов, шансы на победу у Зеленского есть. Давайте проанализируем его шансы.
Шансы на победу Согласно большинству опросов, Владимир Зеленский входит в число лидеров президентской гонки. Большинство опросов отводят ему второе место в первом туре. Первое место, согласно практически всем опросам, отводится Юлии Тимошенко. В число лидеров, кроме Тимошенко и Зеленского также входят Петр Порошенко, Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Юрий Бойко.
По моему мнению, если все, кто назван в числе лидеров, будут баллотироваться, то основная борьба за выход во второй тур, а потом за победу на выборах развернётся между Тимошенко, Зеленским и Порошенко.
Плюсы Тимошенко и Порошенко. Эти люди давно в политике. Они накопили громадный опыт участия в избирательных кампаниях, у них есть существенные организационные и финансовые ресурсы (у Порошенко также административный ресурс). К плюсам также отнесем узнаваемость, политический и государственный опыт. У каждого из них появилась своя предвыборная фишка. Тимошенко как всегда, мастерски использует популистские заявления. Её обещания понизить тарифы и цены и одновременно поднять зарплаты и пенсии могут понравиться многих избирателям. Порошенко будет играть на патриотических настроениях украинцев. Отсюда триада – армия, язык, вера. Справедливости ради нужно отметить, что действующий президент много сделал для укрепления армии, развития украинского языка, а также получения автокефалии украинской православной церкви.
Минусы Юлии Тимошенко и Петра Порошенко Образно говоря, они продолжения их достоинств. Их длительное пребывание в политике утомило многих граждан Украины. Весь период «после Кучмы» они доминировали в украинской политике. Те, кто были с ними или против них (Ющенко, Янукович, Мороз, Яценюк, Симоненко…) уже ушли с политической сцены. У значительной части общества есть запрос на перемены, на смену верхушки политического класса.
Владимир Зеленский
Минусы Нет опыта политической и государственной деятельности. Зеленский создал партию "Слуга народа", но ей еще очень далеко до «избирательных машин» Тимошенко и Порошенко. Кстати, он даже пока не лидер партии. К тому же, не думаю, что партия сумела охватить работой каждый населенный пункт, а в некоторых областях даже районные центры. Есть сомнения в умении членов партии работать с избирателями, доносить до них месседж кандидата. К тому же, пока нет и месседжа, а тем более самого кандидата. А за три неполных месяца (минусуем праздники), сложно будет все это довести до членов партии, а также обучить их общению с избирателями.
К недостаткам Зеленского его оппоненты намерены прилепить такие ярлыки как: «кандидат Коломойского» и «кандидат Кремля».
Отметим, что это две противоположные вещи, так как кандидат Коломойского не может быть кандидатом Кремля, а кандидат Кремля не может быть кандидатом Коломойского. Не думаю, что Владимир Путин когда-то простит Коломойскому эти слова: «Путин – шизофреник маленького роста... Учитывая шизофрению второго оппонента – у нас был большой шизофреник (речь идет о Януковиче – авт.), а там маленького роста шизофреник. Он полностью неадекватен, он полностью сошел с ума, его мессианство – восстановление Российской империи в границах 1913 года или Советского Союза в границах 1991 года весь мир может довести до катастрофы».
Поэтому оппонентам Зеленского нужно определиться и клеймить его только Коломойским или только Путиным. Уверен, что в ближайшее время они сделают этот выбор.
От себя добавлю, что не вижу необходимости Владимиру Зеленскому быть, как человеком Коломойского, так и человеком Путина.
Как бизнесмен, а Владимир Зеленский имеет успешный бизнес, связанный с производством кинопродукции и успешной деятельностью студии «Квартал 95», он понимает, что бизнес Коломойского в прошлом, сейчас все его счета под арестом. И бизнес его строился на близости к отдельным политикам. Не думаю, что Зеленский, став президентом, захочет восстановить эту практику. Так что о «кукловоде Коломойском» следует забыть. Время кукловодов в Украине прошло. И не Зеленскому, добившемуся всего в своей жизни трудом и талантом, возрождать эпоху «придворных олигархов».
Что касается влияния Путина, то сегодня только очень недалекий человек может ставить на того политика, который превращается в мирового изгоя. А Зеленский, судя по всему, умный и умеющий мыслить на перспективу, человек.
К недостаткам Зеленского относят его профессию. Запущен мем «комик идет в президенты». Когда-то на телевидении СССР говорили об «актеришке Рейгане», который рвется в президенты. А потом в его лице Америка получила выдающегося президента. Но главное даже не это. Главное то, что Зеленский не просто комик. Он поднял уровень политической сатиры на уровень Райкина, Жванецкого. А это оценка его профессионализма, его менеджерских качеств, его артистического таланта. А разве эти качества не нужны президенту любой страны?
Плюсы Здесь так же следует парадоксальный вывод: его минусы добавляют ему плюсов. Многим украинцам надоели «опытные политики». Они считают, что их опыт уходит на борьбу за власть, а для народа от этого опыта ничего не остаётся. Не очень любят в народе слушать и партийных агитаторов, считая, что все они проплаченные. А вот на встречу с Зеленским многие люди с удовольствием придут, а еще большее количество посмотрит его выступления на ТВ.
К этому добавим, что в марте будут показаны новые серии фильма «Слуга народа», в котором Зеленский играет роль президента. И нет сомнений, что фильм будет заточен под выборы, через выступления главного героя, в которых до широкого круга избирателей будут доведены основные идеи и мысли кандидата в президенты Зеленского. В фильме также будут показаны его оппоненты. Они будут легко узнаваемы. Уверен, что этот фильм на ТВ, в социальных сетях посмотрят миллионы граждан Украины. И он может сыграть основную роль в этой избирательной кампании.
Задача Зеленского будет очень простой. Во-первых, довести до граждан простые и ясные мысли: Украине нужен мир и честный, порядочный президент. Во-вторых, убедить, что честный и порядочный человек, который способен принести стране мир – это Владимир Зеленский.
И главный вопрос. Может ли Владимир Зеленский победить на президентских выборах в Украине?
По моему мнению, может. Мой опыт участия в избирательных кампаниях в качестве консультанта в Молдове, Украине и России, дает основание считать, что значительные шансы на победу имеют кандидаты с минимальным антирейтингом. Естественно, если все это дополняется соответствующими моральными и профессиональными качествами кандидата. Плюс, практически всегда есть запрос на «новые лица», на перемены в стране. А Украина сегодня нуждается, как в новых лицах, так и в переменах.
Но для победы Зеленскому нужно будет решить несколько важных задач.
1. Мобилизовать все ресурсы, необходимые для проведения эффективной и профессиональной избирательной кампании.
2. Повысить свою узнаваемость в отдельных регионах Украины.
3. Разработать грамотную стратегию кампании. Точнее сказать, три стратегии: для запада, центра и юго-востока Украины.
4. Продумать систему касаний избирателей и доведения до них месседжа и основных тем кампании.
5. Продумать кампанию против основных конкурентов.
Громадное преимущество Зеленского – это запрос на честного и порядочного политика, который может принести Украине мир.
Все это вместе дает ему большие шансы на победу. Воспользуется ли он этими шансами? Узнаем 31 марта.
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте "Социс", если бы выборы президента Украины состоялись сегодня, Тимошенко поддержали бы 19,3% респондентов, за Порошенко отдали бы голоса 14,4% опрошенных. При этом уверенность в победе Тимошенко выразили 23,6% опрошенных, Порошенко – 20,8%, а Зеленского – 4,9% респондентов. Как показало исследование, в первую очередь при голосовании на выборах президента респонденты думают о решении экономической проблемы в стране – 56,7%, задумываются о национальной безопасности 28,2%, отказались отвечать на вопрос 15,1%.
Из тех, кто точно пойдет на выборы, за Тимошенко отдали бы голоса 14,4%, за Порошенко - 10,8%. На третьем месте украинский шоумен Владимир Зеленский - 9,4%. Далее идут бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко - 7,2%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 7,1%, один из лидеров "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко – 6,0%, лидер партии "УКРОП" Александр Шевченко – 4,1%, мэр Львова Андрей Садовой – 3,4%, певец Святослав Вакарчук — 3,1%, депутат Верховной рады Евгений Мураев — 2,5%, депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул – 1,1%. Исследование проводилось с 8 по 18 декабря во всех регионах Украины. Были опрошены 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.