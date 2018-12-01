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В Молдавии на еду тратят 43,4 процента

В Молдавии на еду тратят 43,4 процента
Россияне потратили в 2018 году на продукты 31,2 процента своих доходов, свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

По доле расходов на еду в целом лидируют постсоветские страны и государства Восточной Европы. Россия занимает в рейтинге 31-е место, ее ближайшими соседями оказались Черногория (29,7 процента) и Литва (31,5 процента).

Более всех, как выяснилось, на покупку продуктов тратят украинцы — на эти цели у них уходит 50,9 процента доходов. В Казахстане и Молдавии на еду тратят 46 и 43,4 процента соответственно.

Лидерами рейтинга оказались страны Западной Европы, первое место занял Люксембург — жители этой страны тратят на питание лишь 8,7 процента своих доходов. Вслед за ним идут Великобритания (10 процентов) и Нидерланды (10,6 процента).

Ранее, в июне, сообщалось, что самым популярным продуктом ежедневного потребления для россиян оказалось мясо. На него приходится до 14 процентов расходов российских домохозяйств на товары повседневного спроса.
  • Сегодня, 07:32
  • DTV
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