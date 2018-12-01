Dnestr.TV

 
0

С Новым годом, друзья!

С Новым годом, друзья!
Не спели оглянуться, как 2018 год сдает свои полномочия. Каким он был? На этот вопрос каждый дает свой ответ, оглядываясь на череду событий в уходящем году.
Если говорить о Приднестровье в целом, то есть, что вспомнить. Бендерчанам запомнились открытие стадиона и парка в Бендерской крепости. Несомненно, поток туристов увеличился и главным изумрудом в туристической короне Приднестровья является знаменитая крепость. Пусть специалисты спорят: новодел - не новодел, сохраняется ли исторический облик или нет, главное – как исторический объект она, благодаря властям, получила второе дыхание.

В тоже время 2018 год был не только годом победных реляций со стороны исполнительных властей, он был годом несбывшихся надежд и разочарований. Инфляция, повышение цен и уровня жизни, снижение покупательной способности – почувствовал каждый приднестровец, если он, конечно, не руководящий работник банковской структуры или газовых предприятий.

А еще этот год был периодом расправы над инакомыслящими. Чего только стоят админаресты и нашумевшие судебные процессы, закрытие газеты «Профсоюзные вести» и прессинг «Днестр ТВ».
Появление «добрых самаритян», как их назвали некоторые ответственные товарищи, явило собой период похищения людей с территории сопредельного государства.
А еще запомнится 2018, годом принятия поправок в законы, ужесточающих ответственность, определение понятия «политическая деятельность», как любое обсуждение действующей власти и ее персон…
Сложилось впечатление, что власть боится диалога с общественностью и это только усугубляет раскол в нашем обществе.

Переговорный процесс (уже ни для кого не секрет), начал затрагивать политические моменты. Нейтральные номера, мост и прочая, прочая – это только начало вхождения в правовое поле Молдовы, чтобы нам по этому поводу не говорили.

Конечно, жизнь продолжается. Невозможно сохранить все в одном положении.
Не сомневаюсь, что новый, 2019 год будет лучше своего предшественника.
Так давайте наполним бокалы шампанским и поднимем тост за то, чтобы он нам всем принес удачу, здоровье, исполнение желаний и все только самое лучшее!
С Новым Годом, друзья!
Григорий Воловой
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Берите на заметку: Румынские злоключения с приднестровс ...
  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Новая математика бюджета Приднестровья: 11% (17%)=7% ил ...
  • Обратились к президенту Приднестровья
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • И нету других забот: Правительство внесло в Правила дор ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна