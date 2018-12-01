Не спели оглянуться, как 2018 год сдает свои полномочия. Каким он был? На этот вопрос каждый дает свой ответ, оглядываясь на череду событий в уходящем году.

Если говорить о Приднестровье в целом, то есть, что вспомнить. Бендерчанам запомнились открытие стадиона и парка в Бендерской крепости. Несомненно, поток туристов увеличился и главным изумрудом в туристической короне Приднестровья является знаменитая крепость. Пусть специалисты спорят: новодел - не новодел, сохраняется ли исторический облик или нет, главное – как исторический объект она, благодаря властям, получила второе дыхание.



В тоже время 2018 год был не только годом победных реляций со стороны исполнительных властей, он был годом несбывшихся надежд и разочарований. Инфляция, повышение цен и уровня жизни, снижение покупательной способности – почувствовал каждый приднестровец, если он, конечно, не руководящий работник банковской структуры или газовых предприятий.



А еще этот год был периодом расправы над инакомыслящими. Чего только стоят админаресты и нашумевшие судебные процессы, закрытие газеты «Профсоюзные вести» и прессинг «Днестр ТВ».

Появление «добрых самаритян», как их назвали некоторые ответственные товарищи, явило собой период похищения людей с территории сопредельного государства.

А еще запомнится 2018, годом принятия поправок в законы, ужесточающих ответственность, определение понятия «политическая деятельность», как любое обсуждение действующей власти и ее персон…

Сложилось впечатление, что власть боится диалога с общественностью и это только усугубляет раскол в нашем обществе.



Переговорный процесс (уже ни для кого не секрет), начал затрагивать политические моменты. Нейтральные номера, мост и прочая, прочая – это только начало вхождения в правовое поле Молдовы, чтобы нам по этому поводу не говорили.



Конечно, жизнь продолжается. Невозможно сохранить все в одном положении.

Не сомневаюсь, что новый, 2019 год будет лучше своего предшественника.

Так давайте наполним бокалы шампанским и поднимем тост за то, чтобы он нам всем принес удачу, здоровье, исполнение желаний и все только самое лучшее!

С Новым Годом, друзья!

Григорий Воловой

