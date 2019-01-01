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Зеленский заявил, что идет в президенты

Зеленский заявил, что идет в президенты
Зеленский объявил о выдвижении на пост президента Украины на телеканале 1+1
Руководитель студии "Квартал 95", артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины на выборах президента в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина.
О своем намерении участвовать в выборах он заявил во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" за минуту до Нового года.
Напомним, несколько дней назад украинский актер и комик Владимир Зеленский заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Тогда Зеленский заявил, что он еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.

Также артист заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику - на парламентские выборы в 2019 году, тем самым подтвердив свою связь с этой политической силой. Он пока не назвал других членов партии, сказав, что сейчас идет подбор людей в партию.
  • Вчера, 14:54
  • DTV
  • Просмотров: 105
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