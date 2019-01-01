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Вадим Красносельский: Пусть счастье войдёт в каждый дом!

Вадим Красносельский: Пусть счастье войдёт в каждый дом!
Президент поздравил приднестровцев с наступившим 2019 годом.
«С большими надеждами и ожиданиями каждая приднестровская семья встречает Новый год. Этот любимый с детства праздник дарит волшебство новогодней ночи, тепло и радость встречи с родными и близкими людьми», - отметил Вадим Красносельский.
По словам главы государства, в уходящем 2018 году власти приступили к реформам в области экономики и социальной сферы. Их главная цель – процветание Приднестровья, благосостояние граждан.
«Перед нами стоят масштабные задачи, но я глубоко убежден в том, что вместе мы сумеем их решить. Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым 2019 годом! Пусть счастье войдет в каждый дом! От всей души желаю вам мира, здоровья и благополучия! Ла мулць ань! З Новим роком! С Новым годом!» - говорится в президентском поздравлении.
  • Сегодня, 12:24
  • DTV
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