В Украине ожидаются метели

В Карпатах и на Прикарпатье ожидается сильный юго-западный ветер. Порывы будут достигать 25-30 метров в секунду.

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра и метель. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 2 января.



"Утром в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с, метели… В Карпатах и на Прикарпатье ожидается юго-западный ветер 25-30 м/с", – говорится в сообщении ведомства со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ухудшение погодных условий ожидается также в Киеве и Киевской области. В информации отмечается, что на дорогах гололедица, порывы ветра утром достигнут 15-20 м/с, метель.

Накануне спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах. По данным Укргидрометцентра, 2 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность – третьего уровня.

Ранее сообщалось, что в Карпатах выпало более метра снега.