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Астролог: год свиньи хорош для семьи

Астролог: год свиньи хорош для семьи
Новый 2019 год по восточному гороскопу — год Желтой земляной свиньи. Каким он будет для России и для нас с вами, в интервью "Правде.Ру" рассказал астролог Виктор Богданов.
По его словам, это будет нудный год, но год выхода из тупика Третьей мировой войны и счастливый для всех семейных пар.
— Ждать от предстоящего года каких-то ярких вспышек не стоит. Это год выхода из Третьей мировой войны. Год без каких-то ярких политических событий, но это очень затяжной и нудный год.

В середине 2019-го будет очень непростая экономическая ситуация: доллар окажется где-то в районе 75-80 рублей. Правда есть очень хорошая положительная динамика, что это все откатится к нынешнему курсу.
Цены на нефть будут очень сильно удивлять. Судя по гороскопу, они могут опуститься ниже 35-40 долларов за баррель. Потом откатятся где-то к 80-85 долларам. Это будет лихорадить в целом мире экономику весь 2019 год.

В этот год лучше всего решить проблемы с хроническими заболеваниями. В этот год лучше всего заниматься своим здоровьем. Если есть какие-то предпосылки к операциям — лучше всего, конечно, сделать их в 2019 году.
И стараться ничего не менять в деловой сфере, потому как есть очень большая вероятность погнаться за чем-то лучшим и именно в 2019 году потерять то, что имеешь, и не достичь лучшего.
Если у вас есть возможность сохранить семейную жизнь, если есть проблемы, есть возможность как-то сгладить углы, пытайтесь это сделать в 2019 году. У вас это обязательно получится.

Вместе с тем, если новая семья создается в 2019 году — это будет очень крепкий союз. По статистике мы потом увидим, что пары, которые узаконили свои отношения в 2019 году, более крепкие, чем остальные. Действительно, это год семейный. Год, который сплотит людей внутри семьи в год Свиньи. В 2019 году люди, которые начали семейную жизнь, приобретут то, что искали. Это год, когда больше нужно заниматься личным, нежели глобальным.

Символ года — нездоровая желтизна, сплин. Вот это и есть символ года — некая скука. Нет всплеска, нет красок. Судя по прогнозу, он даст какие-то перемены в экономике и в политике. Будет какой-то, но очень медленный выход. Если 2017-й и 2018-й годы были годами динамики, то 2019-й будет очень затяжной и очень нудный.
  • Сегодня, 14:26
  • DTV
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