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Умер Крис Кельми

Умер Крис Кельми
Причиной смерти российского певца, композитора и клавишника Криса Кельми стала остановка сердца.
Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле музыканта не обнаружено. По словам врачей, остановку сердца могло вызвать злоупотребление спиртным.
Кельми скончался днем 1 января. Музыкант почувствовал себя плохо в загородном доме в Подмосковье. Скорая отвезла его в одну из больниц Наро-Фоминска, там медики подтвердили его смерть.

Певец создал группы «Високосное лето» и «Рок-Ателье», играл в коллективе «Автограф». Он сочинил хиты «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и другие, а также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».
  • Сегодня, 07:09
  • DTV
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