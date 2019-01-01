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За неделю гриппом заболели 5817 одесситов, еще 39 - корью

За неделю гриппом заболели 5817 одесситов, еще 39 - корью
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на прошлой неделе снизилась на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей. Тем временем заболеваемость корью в Одессе продолжает оставаться на высоком уровне.
Об этом сообщает ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".
"За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 5817 одесситов, из которых 70,9% составили дети в возрасте до 17-ти лет. Заболеваемость среди детского населения снизилась на 9,5%, что связано с зимними каникулами. Уровень интенсивности заболеваемости расценивается как средний", - говорится в сообщении.
Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременное циркуляция вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии (аденовирус, риновирусы, коронавирус и др.). Превалируют вирусы гриппа, из них А/H3N2 - 73% и А/H1N1 - 27%.

В то же время заболеваемость корью в Одессе продолжает оставаться на высоком уровне. Интенсивный показатель заболеваемости корью составляет 110,9 на 100 000 населения. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

"На прошлой неделе в Одессе зарегистрированы 39 случаев кори, из них 17 детей. В течение 2018 корью заболели 1295 одесситов, из которых 46,1% составили дети до 17-ти лет. Из всех больных корью ни разу не были привиты подавляющее большинство - более 85%", - говорится в сообщении.
  • Сегодня, 08:03
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