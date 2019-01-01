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Число молдаван, работающих в России, резко сократилось

Число молдаван, работающих в России, резко сократилось
Число молдаван, работающих в России, продолжает резко сокращаться, и к концу 2018 года оно составляло 357 229 человек, что на 16% меньше (около 68 000) по сравнению с ситуацией в декабре 2017 года, согласно исследованию экспертов из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Согласно исследованию, проведенному РАНХиГС, это самый низкий уровень за последние пять лет, пишет mold-street.com.
Таким образом, если в начале июня 2014 года в России находились около 584 423 молдаван, то за четыре с половиной года это число уменьшилось примерно на 230 000 человек (снижение почти на 40%). Это самое большое снижение потока мигрантов среди всех стран СНГ.

Число молдаван, работающих в России, резко сократилось

По мнению российских экспертов, рабочие из Молдовы и Украины переориентировались на другие государства и рынки.
Отметим, что Молдова является одним из крупнейших экспортеров человеческих ресурсов в Россию и ЕС, а молдавская диаспора только в России эквивалентна примерно 14% населения нашей страны, согласно исследованию МВФ.
  • Вчера, 17:10
  • DTV
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