Чешская организация "Человек в беде" разместила свое сообщение, в котором дает свою оценку ситуации в Приднестровье: "Информационно-правовой центр «Априори Приднестровье» грозит наказанием за политическую деятельность. Но точно виновный человек так и не объяснил.
Информационно-правовой центр Априори в Тирасполе - это место, где юридические консультации и информация для частных лиц, заинтересованных групп и других организаций предоставляются бесплатно в течение десяти лет. Членский Независимый Гражданский Клуб № 19 регулярно проводит культурные мероприятия, концерты, театральные представления, показы фильмов и документальных фильмов, выставки и дебаты. Постепенно благодаря напряженной работе нескольких активных людей удалось создать место встречи для молодых Podněsterců, вместо свободного обсуждения обо всем без ущерба или дискриминации.
Нуждающиеся люди помогли создать Клуб № 19 в Тирасполе и долгое время работают с Apriori. Это вызывает серьезную обеспокоенность в связи с недавними событиями в Приднестровье , где новый, неопределенно и неточно сформулированный закон о некоммерческих организациях был впервые принят весной 2018 года, и в результате этого закона Центру Априори теперь угрожают сбои.
В соответствии с Законом о некоммерческих организациях, который вступил в силу в мае 2018 года, существует риск ликвидации некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и получают финансовые пожертвования из-за рубежа. Закон не дает четкого определения границ политической деятельности и поэтому остается неясным и оставлен на усмотрение властей, в частности его организации могут нарушать. В случае с Apriori власти запретили два конкретных мероприятия: выставку в рамках Недели свободы слова о независимых средствах массовой информации и Приднестровье в Приднестровье и дебаты о характере приднестровской избирательной системы.
Априори первым в конце прошлого года пришел запрос из Приднестровского преследования предоставить всю документацию о деятельности и финансовых документов за годы 2018 и 2017. « В течение нескольких дней, мы даем им все эти документы доставлены,» говорит Евгений Дунаев из Центра Apriori, и продолжает: «в дополнение к они также запросили документацию на 2016 год. Мы также были здесь. После нескольких дней ожидания вердикт пришел к нам 18 декабря: после проверки в ноябре и декабре 2018 года обвинение установило, что Центр Априори нарушил закон о некоммерческих организациях, запрещающий некоммерческим организациям заниматься какой-либо политической деятельностью за иностранные деньги.
Согласно документу, Apriori должен «немедленно устранить нарушение закона» - больше не указано, как. Невыполнение этого требования может быть прервано законом. Евгений Дунаев уточнил, что прокуратура признает, что последнее иностранное финансирование было получено Центром Априори в 2017 году, более чем за год до принятия закона.
Эта целевая атака на образовательной и культурной деятельности центра Apriori является первым проявлением страшились систематического искажения деятельности НПО и ограничивающего гражданского общества в Приднестровье в соответствии с законодательством о некоммерческих организациях. Он также подвергся критике со стороны Специального докладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Мишеля Фроста. «Работа неправительственных организаций включает защиту прав и пропаганду, что можно понимать как политическую деятельность. Но как тогда защитить права цыган или права женщин? Это невозможно », - сказал он.
"Человек в беде" выражают свою полную поддержку Информационно-правовому центру Априори и всем людям, которые вносят вклад в его деятельность, помогая построить остров свободы и творчества в непризнанном на международном уровне регионе Молдовы. Мы убеждены, что обсуждение не является преступлением. Свобода мысли, убеждений и их выражения является одним из основных прав человека, и его ограничение и даже наказание по закону недопустимо.
Мы настоятельно призываем власти де-факто Приднестровской Республики Молдова защищать основные права и свободы человека в соответствии со стандартами и духом международного права, вместо того, чтобы активно действовать против них". (Перевод электронный) Источник