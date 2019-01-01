Американский тепловоз General Electric, поставленный Украине из США, застрял на одном из участков железной дороги, из-за чего ему на помощь был отправлен старый советский тепловоз, об этом в своем Facebook написал бывший заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава. На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз "Согласно отчету Укртрансбезопасности, 3 января 2019 года хваленый тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волноваха - Камыш-Зоря с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на Лугансктепловозе", - сообщил Кава.
По его словам, примечательным является то, что советские тепловозы 2ТЭ116 на этом же участке железной дороги водят поезда весом 4,5 тысячи тонн. Кроме того, будучи в полностью исправном состоянии, они тянули составы и весом 6 тысяч тонн, что, по мнению экс-замминистра, значительно превышает показатели американского изделия. "Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волноваха - Камыш-Зоря, используя тепловозы GE (General Electric – ред.) ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения на лицо", - заключил Кава. Контракт на поставку локомотивов и их долгосрочное техническое обслуживание был заключен "Укрзализныцей" и General Electric Transportation в феврале прошлого года. Всего было заказано 30 локомотивов стоимостью 4,68 миллиона долларов каждый.