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На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз


На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз
Американский тепловоз General Electric, поставленный Украине из США, застрял на одном из участков железной дороги, из-за чего ему на помощь был отправлен старый советский тепловоз, об этом в своем Facebook написал бывший заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава.
На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз
"Согласно отчету Укртрансбезопасности, 3 января 2019 года хваленый тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волноваха - Камыш-Зоря с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на Лугансктепловозе", - сообщил Кава.

По его словам, примечательным является то, что советские тепловозы 2ТЭ116 на этом же участке железной дороги водят поезда весом 4,5 тысячи тонн. Кроме того, будучи в полностью исправном состоянии, они тянули составы и весом 6 тысяч тонн, что, по мнению экс-замминистра, значительно превышает показатели американского изделия.
"Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волноваха - Камыш-Зоря, используя тепловозы GE (General Electric – ред.) ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения на лицо", - заключил Кава.
Контракт на поставку локомотивов и их долгосрочное техническое обслуживание был заключен "Укрзализныцей" и General Electric Transportation в феврале прошлого года. Всего было заказано 30 локомотивов стоимостью 4,68 миллиона долларов каждый.

На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз
  • Вчера, 19:56
  • DTV
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