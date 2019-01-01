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Рост цен в Украине, по данным статистики, оказался самым низким за последние пять лет.

Рост цен в Украине, по данным статистики, оказался самым низким за последние пять лет.
В 2018 году потребительские цены в Украине выросли на 9,8%, сообщает Госслужба статистики.
В декабре 2018 года по сравнению с ноябрем цены выросли на 0,8%.
Продукты в Украине за 2018 год подорожали на 8,1%. Овощи подорожали на 27,8%, хлеб на 21,5%, мясо - на 9,4%, молоко - на 9,2%. Фрукты подешевели на 17,0%, яйца - на 9,5%, сахар - на 9,3%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 17,9%, одежду и обувь - на 2,0%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 10,6%.

Предметы домашнего обихода бытовая техника подорожали на 6,8%, здравоохранение - на 8,9%, транспорт - на 12,9%, связь 15,1%, отдых и культура - на 4,4%, образование - на 13,4%, рестораны и гостиницы - на 13,0%.

В течение четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%. Однако в сентябре инфляция в Украине подскочила до 1,9%, в октябре инфляция составила 1,7%, ноябре - 1,4%.

Таким образом, инфляция в Украине по итогам 2018 года оказалась самой низкой за последние пять лет: в 2013 году - 0,5%, 2014 - 24,9%, 2015 - 43,3%, 2016 - 12,4%, 2017 - 13,7%.

Стоит отметить, что по данным Нацбанка инфляция в ноябре достигла 10%.
  • Сегодня, 07:25
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