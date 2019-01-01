Страны и города, в которых будут открыты избирательные участки, будут определены после завершения процедуры регистрации и составления списков избирателей. Процедура будет действительна как для молдавских, так и для иностранных граждан и избирателей на левом берегу Днестра, имеющих молдавский паспорт.
Впервые с 1990-х годов представители приднестровского региона были включены в избирательные бюллетени. Неизвестно, будут ли жители левого берега Днестра участвовать в выборах. Мы постараемся найти ответ на вокзале, у тех, кто направляется в Бендеры и Тирасполь. По информации СМИ, более 300 000 приднестровцев получили гражданство Республики Молдова. Жители Левобережья считают, что только два мандата в парламенте для такого большого количества граждан явно недостаточно. По мнению политологов, количество мест в парламенте было распределено после предыдущих выборов, в которых приняло участие довольно небольшое количество избирателей на левом берегу Днестра. В то же время отмечается, что в этом году тех, кто решит проголосовать может быть на 150% больше.
Согласно последним поправкам, несколько избирательных участков откроются за рубежом. В связи с этим представитель диаспоры подал петицию в правительство об открытии на 50 избирательных участков больше, чем в 2016 году. По словам представителей диаспоры, основной причиной этого является увеличение количества эмигрантов. Председатель Конгресса молдавских диаспор Александр Калинин говорит, что из-за отсутствия избирательных участков во многих странах Европейского союза, голоса многих избирателей не были учтены. В то же время, добавил он, самой большой проблемой является регистрация в избирательных списках, поскольку многие жители Молдовы нелегально находятся за границей.