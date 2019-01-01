Анатолию Лукьянову было 88 лет. С марта 1990 года по сентябрь 1991-го он занимал одну из высших государственных должностей Советского Союза

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила РБК его дочь, юрист Елена Лукьянова.

По ее словам, Анатолий Лукьянов умер 9 января в Москве. «Он тяжело болел», — добавила она.



О смерти Лукьянова в своем Twitter сообщил также губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах Губернатора. Вечная память!» — написал он.



Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Уже в 1943-м он начал работать на оборонном заводе. Школу он окончил после войны, в 1948 году. В 1953 году Лукьянов окончил юрфак МГУ. С середины 1950-х годов он начал карьеру в органах власти СССР. С 1956 года Лукьянов был консультантом юридической комиссии при Совете министров, с 1961 года — работал в аппарате президиума Верховного Совета СССР.



В 1984 году Лукьянов становится депутатом Верховного Совета СССР. В марте 1990 года, после того как Михаил Горбачев был избран президентом СССР, Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного Совета. В августе 1991-го, после попытки захвата власти участниками ГКЧП, он был арестован. В 1994 году вместе с прочими участниками ГКЧП Лукьянова амнистировали. Сам политик утверждал, что в работе комитета не участвовал. «Я не входил в ГКЧП с самого начала. У меня были другие взгляды, поэтому у меня были нормальные отношения с депутатами — хорошие, плохие, споры», — рассказывал он в интервью «Эху Москвы».



Лукьянов принял участие и в политике постсоветской России. В декабре 1993 года он был избран депутатом Госдумы. С 1994 года по 2000-й он входил в состав президиума ЦК КПРФ.