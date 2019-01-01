Группа парламентариев из комитета по законодательству Верховного Совета разработала новый для республики Закон «О порядке отбывания административного ареста». Сию законодательную новеллу они объясняют (цитирую законопроект) необходимостью «урегулирования порядка отбывания административного ареста на законодательном уровне в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области защиты прав и свобод человека и гражданина».
Кстати, админарест является самым строгим наказанием за административное правонарушение, которое применяется в крайнем случае. Кроме того, лиц, подвергнутых такому аресту, содержат под стражей, и подвергают личному досмотру, используют на физических работах без выплаты заработной платы. Таким образом, применение административного ареста связано с временным ограничением ряда конституционных прав и свобод человека и гражданина, в частности гарантированного Конституцией права на свободу и личную неприкосновенность.
Не знаю, как вам, но мне - после громкого судебного процесса над Хоржаном, которому «впаяли» 4,6 лет тюрьмы за «оторванный погон» (на фоне более чем гуманного приговора по убийству ребенка в Парканах в результате ДТП), после не менее громких задержаний участников июньского митинга, многим из которых «сшили» как раз административное правонарушение – предложенный нардепами законопроект кажется издевкой. Мало нам КОАПа и специальных положений, регламентирующих порядок отбывания административного ареста, нам закон специальный подавай! Сегодня в стране нет большей проблемы, чем административные правонарушители! Впрочем, как показывает наша правоприменительная и судебная практика, сегодня в их разряд может угодить любой – не дай Бог, окажешься случайным зевакой на каком-нибудь несанкционированном/санкционированном митинге. Поэтому с проектом закона, на всякий случай, надобно ознакомиться – что там нам власть любимая еще готовит?
Но, оказывается, я зазря подозревал ее в «злонамерениях» - не поверите, появление депутатского законопроекта продиктовано сугубо гуманистическими соображениями и заботой о народе. Так, сказать, все для тебя, родной, если уж уготовано тебе «париться на нарах», так «парься» с удовольствием и «удобствами». Не верите, а зря!
Авторы законодательной инициативы искренне сетуют на то, что действующие до сих пор нормативные акты в этой области устарели и не соответствуют ни духу Конституции, которая, как помнится, гарантирует «справедливость», ни принципам и нормам международного права. Что отбывающие административный арест граждане (в соответствии с действующим законодательством - до 30 суток) проводят этот месяц в камерах спецприемника, которые оборудованы также, как камеры предварительного заключения, с нормой площади на одного человека 2,4 квадратных метра. Что «административников» не выводят на прогулку (в тюрьмах убийц, насильников, педофилов и тех выгуливают), им не положено постельное белье и даже ежедневная горячая пища. Она (горячая пища) выдается им через день по нормам, которые установлены для осужденных, содержащихся на общем режиме в тюрьмах. А в день, когда горячая пища не положена, «административники» сидят на хлебе и воде – в буквальном смысле этого слова. В эти дни им выдается лишь 450 грамм хлеба, соль и кипяток. Что ж гуманно, могли бы, в целях экономии бюджетных средств, вообще лишить пищи. Что отбывающих административный арест граждан используют на физических работах, но о технике безопасности в отношении них речь не идет – ни спецобуви, ни спецодежды, ни специнструктажа…
- Это неправильно, административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица, - опять же совершенно искренне негодуют народные избранники, которые, видимо, только сегодня «прозрели», узнав, в каких условиях содержатся арестованные за админнарушения граждане (напомним, Положение «О специальных приемниках при органах внутренних дел для содержания лиц, подвергнутых административному аресту за административное правонарушение», утвержден приказом МВД еще в 2002 году). Эх, наивные вы люди, депутаты, сразу видно, не разу «не сижывали», защищаемые депутатской неприкосновенностью. У нас любой арест, в том числе административный, практически всегда превращается в унижение…
Ладно, а что же вы предлагаете, чтоб «не унижать»? Законопроектом особо оговаривается, что отбывание административного ареста осуществляется в соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения человеческого достоинства, при нем не допускается причинение физических или нравственных страданий лицам, подвергнутым административному аресту. Но КТО и КАК будет контролировать те самые принципы законности (привет всем участникам июньского митинга!), гуманизма и человечности?
Предполагается, что в отношении лиц, подвергнутых административному аресту, будет проводиться обязательная государственная дактилоскопическая регистрация, фотографирование, личный досмотр, досмотр находящихся при них и передаваемых им вещей и предметов. Законопроектом прописаны права и обязанности «административников». Из прав – личная безопасность, внимание - вежливое обращение со стороны администрации, сотрудников и медицинских работников места отбывания административного ареста, обращения с жалобами в различные инстанции, свидание с родственниками (один раз за все время ареста в течение одного часа), пользование собственными постельными принадлежностями, а также другими вещами и предметами, охрана здоровья и даже самообразование, тайна переписки и т.д.
Из обязанностей - соблюдение порядка и условий отбывания административного ареста, требований санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности, выполнение законных требований администрации, бережное отношение к имуществу места отбывания административного ареста, несовершение действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц и т.д.
Законопроект «разрешает» прогулки, увеличить санитарную площадь камеры с 2,4 метров до четырех на одного человека, а также прописывает, что «административники» обеспечиваются бесплатным питанием по нормам, определяемым правительством, им предоставляется индивидуальное спальное место, бесплатно выдаются постельные принадлежности, посуда и столовые приборы, а также по их просьбе индивидуальные средства гигиены (туалетная бумага, мыло, зубная щетка, зубная паста, одноразовая бритва (для мужчин), средства личной гигиены (для женщин). Они имеют право на получение первой помощи и медицинской помощи, в том числе при необходимости в медучреждениях.
В случае их заболевания, получения ими травмы или увечья либо их смерти в период отбывания ареста администрация незамедлительно уведомляет об этом прокурора, их близких родственников. Тела лиц, подвергнутых административному аресту, умерших в местах отбывания административного ареста, после патолого-анатомического исследования передаются их близким родственникам или иным лицам по востребованию. Вскрытие можно не производить – в случае, если есть письменное заявление близкого родственника (либо законного представителя умершего) или самого умершего, сделанное им при жизни.
Или вот еще новшество, отличающееся исключительным человеколюбием – мужчины и женщины содержатся раздельно, по письменному заявлению арестованного администрация может рассмотреть вариант одиночного содержания (при наличии свободных мест) и при наличии опять же свободных мест «разделить» курящих и некурящих. В случае исключительных жизненных обстоятельств (болезнь, смерть близких и др.) административный арест может быть приостановлен или прекращен. Перечень «болячек», которые препятствуют отбыванию административного ареста, будет устанавливаться правительством.
Законопроект наделяет сотрудников и администрацию места отбывания административного ареста правом применять в отношении «административников» меры принуждения, физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, установленных законом о милиции, осуществлять личный досмотр и досмотр вещей арестованного и т.д. За неправомерные решения, действия (бездействие) администрация и сотрудники места отбывания административного ареста несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Их решения могут быть обжалованы в суде. Надзор за исполнением законов осуществляет прокуратура. Вот, собственно, такой «миленький» закон – и гуманизм обещает, и защиту прав, и охрану здоровья и даже бесплатную простынку и туалетную бумагу. Сиди, не хочу! Но почему-то хочется не только халявной туалетной бумаги, но и соблюдения законности – не на бумаге, на деле. Михайло Питерский