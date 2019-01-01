Вот и прошли новогодние праздники – 2019 год вступил в законные права. Его ожидание проходило под непрерывные бравурные телерепортажи об увеличении с 1 января заработной платы и пенсий на 7 процентов. Столь радостная новость (повышение хоть и не 70 %, а всего лишь 7 %, но все же!), бесспорно, подогревала новогоднее настроение. Но постпраздничное «похмелье» и «повышенно-заработные» ожидания могут оказаться «тяжелыми».
Чтобы не оказаться глубоко разочарованными в феврале, после того, как получим первую «повышенную» январскую заработную плату, советуем внимательно прочесть закон о республиканском бюджете и вспомнить старую, мудрую истину о том, что не все золото, что блестит, и не все та истина, что нам вещают государственные СМИ и чиновники.
Итак, что нам обещали? Рост зарплат бюджетников и пенсий пожилых людей. На деле – повышения дождутся не все, и далеко не 7 %. Радостно рапортуя о громкой 7-процентной победе, и законодатели, и чиновники исполнительной власти, мягко говоря, манипулировали цифрами, общественным мнением и законодательной неосведомленностью широких приднестровских масс.
В подтверждение берем закон о бюджете за 2018 год. Статья 47 гласит, что в 2018 году расчетный уровень минимальной заработной платы (тот самый РУ МЗП), применяемый для расчета заработной платы, установлен в размере 7,3 рубля с 1 января по 30 июня 2018 года. С 1 июля 2018 по 31 декабря 2018 года РУ МЗП подрос до 7,8.
Теперь закон о бюджете на 2019 год. Смотрим статью 54 и не верим глазам своим – РУ МЗП снижен вновь до 7,3 рублей. Позвольте, какое же это повышение! Правда, закон разрешает руководителям, которые во втором полугодии 2018 года использовали РУ МЗП в размере 7,8 рублей, продолжать его использовать и в 2019 году в таком же размере. Что мы получаем в итоге – либо снижение заработной платы, либо – в лучшем случае – сохранение ее размера на прежнем прошлогоднем уровне. Это если работодатель щедрый и великодушный попадется, если у него «материальный излишек» окажется. Но много ли вы знаете сегодня великодушных работодателей? Дайте адресочек – либо попробуем устроиться к нему на работу, либо сделаем его героем очередного журналистского материала. Страна должна знать своих героев в лицо. Но обещанное семипроцентное повышение заработной платы для бюджетников никак не наблюдается! О чем же таком победном вещали нам чиновники в канун Нового года?
Однако справедливости ради надо заметить, что бюджет-2019 все-таки осчастливил некоторые категории бюджетников. Необиженными оказались государственные гражданские служащие (ну как себя, любимых, забудешь) – им будет выплачиваться доплата в размере 11,5 % от должностного оклада, 13 % будет доплачиваться военнослужащим и лицам, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, 11,5 % - работникам, получающим должностной оклад. И 7 % (вот они, родимые) будут доплачивать тем работникам, заработная плата которых не дотягивает до величины минимального размера оплаты труда.
Напомним, что в четвертом квартале прошлого года для бюджетных организаций МРОТ был установлен в размере: для квалифицированных работников – 1 699,5 руб. для неквалифицированных работников – 1 545 руб. Вот до МРОТа – на 7 % - и будут «дотягивать» заработную плату тем бюджетникам, которые «имеют счастье» получать меньше него. Но в этом случае о «великой победе» в виде повышения зарплаты говорить по крайней мере неуместно – власти всего лишь выполняют закон, который гласит, что работающий гражданин не может получать зарплату ниже МРОТа. И надо ли говорить, что еще в 2016 году МРОТ по республике был выше в два раза – новая команда управленцев снизила его с 3 тыс. руб до 1,5 тыс, сразу после победы на выборах, развязав руки работодателям (и бюджетным, и бизнесу, как мелкому, так и крупному). Все, кто мог и хотел, тут же снизили размер заработной платы, исходя из новых МРОТных показателей. И это на фоне обвала рубля на 40 %. Власти в этом году, помнится, взывали к совести работодателей, призывали их «платить зарплату сверх официально установленного МРОТа», но кто-нибудь из «рачительных, эффективных хозяевов» власть услышал?
Разочарования ожидают и пенсионеров – они-то, наверняка, уже прикинули, что 7-процентное повышение пенсий принесет в их кошелек, как минимум, рублей 80, как максимум – рублей 100. Но не тут-то было. Повышение коснулось размера минимальной пенсии, которая выросла с 616 до 660 рублей. Поскольку минимальный размер пенсии используется при расчете индивидуальных пенсий по возрасту, то пенсионеры, соответственно, могут рассчитывать на повышение в виде 44 рублей. Вот такая новогодняя сказочка! Увы, еще раз убедился, что верить в сказки нельзя – тем более, рассказываемые властями. Семен Погребняк