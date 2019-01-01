Исполнительная и законодательная власть серьезно взялись за корректировку законодательства, регулирующего охранную деятельность – в соответствующие правовые акты вносятся изменения, с одной стороны расширяющие полномочия Государственной службы охраны ПМР (бывшая Служба безопасности президента, переименованная в Госслужбу с полномочиями министерства), с другой – ужесточающие требования и штрафные санкции в отношении частников, осуществляющих охранную деятельность.
«Днестр-ТВ» уже писал, что для осуществления оной теперь требуется лицензия. Под занавес 2018 года по распоряжению президента появилась законодательная инициатива о внесении изменений в КоАП, расширяющих перечень статей относительно незаконного осуществления охранной деятельности, нарушения пропускного режима охраняемого объекта (в действующем КоАПе названные статьи отсутствуют).
Итак, незаконное осуществление охранной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 РУ МЗП; на должностных лиц – от 25 до 35 РУ МЗП; на юридических лиц – от 270 до 400 РУ МЗП.
Осуществление деятельности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию кадров для осуществления охранной деятельности без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением установленных законом требований грозит руководителю организации образования штрафом в размере от 50 до 70 РУ МЗП.
Оказание охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требований влечет наложение административного штрафа на охранников в размере от 20 до 25 РУ МЗП; на руководителей охранных организаций – от 40 до 70 РУ МЗП.
Если вы рискнули самовольно проникнуть на охраняемый объект, и были «застуканы», готовьте от 40 до 70 РУ МЗП. А заодно готовьтесь распрощаться «с орудием совершения административного правонарушения». Более строгое наказание в материальном плане грозит «смельчакам», «покусившимся» на охраняемый подземный или подводный объект (хоть бы как-то намекнули, шо це таке? А то вляпаешься, как кур в ощип) – штраф от 250 до 650 РУ МЗП, опять же с конфискацией «орудия проникновения», либо административный арест на срок до 15 суток.
Использование в охранной деятельности специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации влечет наложение административного штрафа на охранников в размере от 15 до 25 РУ МЗП с конфискацией незаконно используемых специальных технических средств; на руководителей охранных организаций – от 15 до 70 РУ МЗП. Иван Загоруйко