Dnestr.TV

 
0

Законодательные маневры вокруг охраны


Законодательные маневры вокруг охраны
Исполнительная и законодательная власть серьезно взялись за корректировку законодательства, регулирующего охранную деятельность – в соответствующие правовые акты вносятся изменения, с одной стороны расширяющие полномочия Государственной службы охраны ПМР (бывшая Служба безопасности президента, переименованная в Госслужбу с полномочиями министерства), с другой – ужесточающие требования и штрафные санкции в отношении частников, осуществляющих охранную деятельность.

«Днестр-ТВ» уже писал, что для осуществления оной теперь требуется лицензия. Под занавес 2018 года по распоряжению президента появилась законодательная инициатива о внесении изменений в КоАП, расширяющих перечень статей относительно незаконного осуществления охранной деятельности, нарушения пропускного режима охраняемого объекта (в действующем КоАПе названные статьи отсутствуют).

Итак, незаконное осуществление охранной деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 РУ МЗП; на должностных лиц – от 25 до 35 РУ МЗП; на юридических лиц – от 270 до 400 РУ МЗП.

Осуществление деятельности по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию кадров для осуществления охранной деятельности без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением установленных законом требований грозит руководителю организации образования штрафом в размере от 50 до 70 РУ МЗП.

Оказание охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требований влечет наложение административного штрафа на охранников в размере от 20 до 25 РУ МЗП; на руководителей охранных организаций – от 40 до 70 РУ МЗП.

Если вы рискнули самовольно проникнуть на охраняемый объект, и были «застуканы», готовьте от 40 до 70 РУ МЗП. А заодно готовьтесь распрощаться «с орудием совершения административного правонарушения».
Более строгое наказание в материальном плане грозит «смельчакам», «покусившимся» на охраняемый подземный или подводный объект (хоть бы как-то намекнули, шо це таке? А то вляпаешься, как кур в ощип) – штраф от 250 до 650 РУ МЗП, опять же с конфискацией «орудия проникновения», либо административный арест на срок до 15 суток.

Использование в охранной деятельности специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации влечет наложение административного штрафа на охранников в размере от 15 до 25 РУ МЗП с конфискацией незаконно используемых специальных технических средств; на руководителей охранных организаций – от 15 до 70 РУ МЗП.

Иван Загоруйко
  • Вчера, 09:54
  • DTV
  • Просмотров: 527
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Проверяем - поэтому материал находится в режиме ожидани ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
  • 20-ть наиболее значимых событий в 2018 году или Жить ст ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ох, доиграетесь, Или клеветникам посвящается
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Проверяем - поэтому материал находится в режиме ожидани ...
  • "Старый бастион" приглашает
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Кто хочет войны? Кому сегодня выгодно «расшатать» мирот ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
  • 20-ть наиболее значимых событий в 2018 году или Жить ст ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна