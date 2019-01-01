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ЕГФСС Приднестровья подсчитал, на сколько рублей увеличится пенсия

ЕГФСС Приднестровья подсчитал, на сколько рублей увеличится пенсия
Единый государственный фонд социального страхования (ЕГФСС) подсчитал, на сколько рублей у приднестровских пенсионеров с января этого года вырастет пенсия.
Такой расчет может произвести и сам пенсионер. Для этого необходимо нынешний размер пенсии (без надбавок и повышений) умножить на 0,071, уточняют в ЕГФСС.

В среднем увеличение пенсии с 1 января 2019 года составляет 7,1%. У тех, кто получает 616 рублей, пенсия повысится на 44 рубля. На 110 рублей больше будут получать пенсионеры, чья пенсия в прошлом году составляла 1 545 рублей.

Напомним, с января вступил в силу закон о бюджете Единого государственного фонда социального страхования на 2019 год. При подготовке документа были значительно скорректированы параметры финансового документа с учётом принятия предложения Президента об увеличении уровня пенсий на 7%. Доходы фонда предполагаются в размере 1 867 млн рублей. Расходы составят 2 464 млн рублей. Дефицит бюджета фонда – в сумме 596 796 885 рублей. Самой значительной статьёй расходов фонда по-прежнему остаётся пенсионное обеспечение граждан.

Подробнее в инфографике:

ЕГФСС Приднестровья подсчитал, на сколько рублей увеличится пенсия
  • Вчера, 20:23
  • DTV
  • Просмотров: 71
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