Единый государственный фонд социального страхования (ЕГФСС) подсчитал, на сколько рублей у приднестровских пенсионеров с января этого года вырастет пенсия.

Такой расчет может произвести и сам пенсионер. Для этого необходимо нынешний размер пенсии (без надбавок и повышений) умножить на 0,071, уточняют в ЕГФСС.



В среднем увеличение пенсии с 1 января 2019 года составляет 7,1%. У тех, кто получает 616 рублей, пенсия повысится на 44 рубля. На 110 рублей больше будут получать пенсионеры, чья пенсия в прошлом году составляла 1 545 рублей.



Напомним, с января вступил в силу закон о бюджете Единого государственного фонда социального страхования на 2019 год. При подготовке документа были значительно скорректированы параметры финансового документа с учётом принятия предложения Президента об увеличении уровня пенсий на 7%. Доходы фонда предполагаются в размере 1 867 млн рублей. Расходы составят 2 464 млн рублей. Дефицит бюджета фонда – в сумме 596 796 885 рублей. Самой значительной статьёй расходов фонда по-прежнему остаётся пенсионное обеспечение граждан.



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