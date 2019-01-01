С 1 января 2019 года на I квартал 2019 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики подписан 14 декабря 2018 года.



МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до 50 чел.) для квалифицированных работников составит 1700,6 руб., для неквалифицированных работников – 1546 руб.



МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса) для квалифицированных работников - 2550,9 руб., для неквалифицированных работников – 2319 руб.