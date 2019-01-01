Американский самолет разведки утром 14 января пролетел над территорией Приднестровской Молдавской Республики.
Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на портал «Думская», около 11 часов дня Beech MC-12W Liberty вошел в воздушное пространство Украины западнее Одессы и пролетел вдоль границы с Приднестровьем.
Самолет имеет в своем оснащении мощное радиоэлектронное оборудование и оптико-электронные системы, тепловизор с матричной решеткой, лазерный дальномер и подсветку целей и множество другого оборудования