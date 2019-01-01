Инцидент произошёл днём 9 января на троллейбусной остановке по ул. Лазо. 31-летний бендерчанин торопился к друзьям, но денег на гостинцы не было. Решил «занять» у прохожих.



На просьбу о добровольной финансовой помощи мужчина, ожидавший общественный транспорт, ответил отказом. Тогда правонарушитель подкрепил своё требование силой, ударив незнакомца по голове. Затем похитил из кармана куртки деньги и телефон.



Приятель потерпевшего незадолго да начала конфликта отлучился в магазин. Когда вернулся, увидел друга лежавшим на асфальте, а рядом с ним злоумышленника, который пересчитывал награбленное. Поспешив на помощь, 38-летний мужчина из очевидца преступления стал пострадавшим. Грабитель и его ударил по лицу, причинив телесные повреждения в виде закрытого перелома скуловой кости и нижней челюсти.



Очевидцы произошедшего вызвали милицию. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили троих участников инцидента в УВД. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.



Территориальным УСК в отношении 31-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 157 «Грабёж». Ведётся следствие.