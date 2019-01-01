Dnestr.TV

 
0

7 преступников, 53 аварии и прочее...

7 преступников, 53 аварии и прочее...
С 4 по 10 января на территории Приднестровья зарегистрировано 158 заявлений и сообщений о преступлениях, по 125 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период зарегистрированы 1 грабёж (лицо установлено) и 22 кражи (9 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 5 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 1 преступление в сфере экономики – по всем фактам подозреваемые установлены.

В указанный период сотрудниками ОВД разысканы 7 преступников из числа объявленных в розыск. Представителями миграционных подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 2 госдолжника.

За минувшую неделю погибших и пострадавших в результате ДТП нет. Зарегистрировано 53 аварии, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Госавтоинспекторами зафиксировано 606 нарушений Правил дорожного движения. Выявлены 24 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Из них: в г. Тирасполь и г. Бендеры – по 3, в Слободзейском и Каменском районах – по 4, в Григориопольском и Рыбницком районах – по 2, в Дубоссарском районе – 6.

С 4 по 10 января произошло 3 возгорания – по 1 в г. Тирасполь, г. Григориополь и г. Каменка. В результате пожаров погибли 2 человека: в г. Тирасполь (причина – короткое замыкание электрических приборов), в г. Григориополь (причина – неосторожность при курении). За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола.
  • Сегодня, 07:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • Проверяем - поэтому материал находится в режиме ожидани ...
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
  • 20-ть наиболее значимых событий в 2018 году или Жить ст ...
  • Законодательные маневры вокруг охраны
  • Уволить! или Здравствуй, Дедушка Мороз!

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • Проверяем - поэтому материал находится в режиме ожидани ...
  • И вновь ДТП в Парканах...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
  • 20-ть наиболее значимых событий в 2018 году или Жить ст ...
  • Законодательные маневры вокруг охраны
  • Уволить! или Здравствуй, Дедушка Мороз!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна