С 4 по 10 января на территории Приднестровья зарегистрировано 158 заявлений и сообщений о преступлениях, по 125 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период зарегистрированы 1 грабёж (лицо установлено) и 22 кражи (9 раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 5 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 1 преступление в сфере экономики – по всем фактам подозреваемые установлены.



В указанный период сотрудниками ОВД разысканы 7 преступников из числа объявленных в розыск. Представителями миграционных подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 2 госдолжника.



За минувшую неделю погибших и пострадавших в результате ДТП нет. Зарегистрировано 53 аварии, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Госавтоинспекторами зафиксировано 606 нарушений Правил дорожного движения. Выявлены 24 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Из них: в г. Тирасполь и г. Бендеры – по 3, в Слободзейском и Каменском районах – по 4, в Григориопольском и Рыбницком районах – по 2, в Дубоссарском районе – 6.



С 4 по 10 января произошло 3 возгорания – по 1 в г. Тирасполь, г. Григориополь и г. Каменка. В результате пожаров погибли 2 человека: в г. Тирасполь (причина – короткое замыкание электрических приборов), в г. Григориополь (причина – неосторожность при курении). За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола.