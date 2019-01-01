14 января 2019 г. редактор газеты «Правда Приднестровья», исполняющая обязанности Председателя ЦК ПКП Надежда Бондаренко была приглашена в Прокуратуру, где Прокурор Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий лично вручил ей Предостережение.
Вот, что по этому поводу рассказала сама Бондаренко Н.А.:
Вот первые комменты из фэйсбука:
До этого коммунисты ПМР выступили с заявлением: Заявление Центрального Комитета Приднестровской Коммунистической Партии
Прошло более полугода с того дня, как был арестован, а затем невинно осужден лидер Приднестровской Коммунистической Партии, депутат Верховного Совета Олег Хоржан. Подверглись административному преследованию многие коммунисты и беспартийные граждане ПМР – только за то, что они присутствовали на встрече со своим депутатом.
В настоящее время в ПМР продолжаются преследования инакомыслящих, а также инспирированные властью попытки дискредитировать коммунистов и их союзников в глазах общественности. Притом замечено, что в последнее время для этой цели активно используется Интернет. Пока официальные и полуофициальные СМИ еще пытаются соблюсти некоторую благопристойность, армия наемных борзописцев, засевших в социальных сетях, ежедневно сочиняет пасквили против Приднестровской Коммунистической Партии, других патриотических организаций, и даже против отдельных граждан ПМР, посмевших иметь собственное мнение о том, что происходит ныне в республике. Причем, ни МВД, ни Комитет госбезопасности даже не пытаются остановить этот поток клеветы, грубых оскорблений и обвинений в несуществующих правонарушениях, - в то время, как честных граждан, высказывающих в корректной форме критические замечания в адрес властей, тут же подвергают репрессиям. Приднестровская Коммунистическая Партия всегда стояла и стоит на патриотических позициях, выступает за укрепление приднестровской государственности и интеграцию с Россией.
Приднестровские коммунисты всегда последовательно защищали и защищают идеи социальной справедливости, трудовые, политические и социальные права людей, принцип равенство всех граждан перед законом. Такая политика Приднестровской Коммунистической Партии вызывает ненависть и страх олигархов, фактически стоящих сегодня у кормила власти. И именно этим объясняются постоянные клеветнические нападки на приднестровских коммунистов и их союзников.
Так, на днях в сети Фейсбук была опубликована информация о том, будто бы Приднестровская Коммунистическая Партия намерена участвовать в выборах в парламент Республики Молдова. В связи с этим Центральный Комитет Приднестровской Коммунистической Партии заявляет: - Приднестровская Коммунистическая Партия не выдвигает своих кандидатов в депутаты парламента Республики Молдова; - Приднестровская Коммунистическая Партия не будет участвовать в предвыборной агитации за тех или иных кандидатов в парламент Республики Молдова; Центральный Комитет Приднестровской Коммунистической Партии выражает уверенность в том, что молдавский народ сможет самостоятельно сделать правильный выбор и выдвинет в парламент своей страны самых достойных представителей.
И.О. председателя Центрального Комитета Приднестровской Коммунистической Партии Н.А. Бондаренко