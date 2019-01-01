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Вызвал и предостерег...

Вызвал и предостерег...
14 января 2019 г. редактор газеты «Правда Приднестровья», исполняющая обязанности Председателя ЦК ПКП Надежда Бондаренко была приглашена в Прокуратуру, где Прокурор Приднестровской Молдавской Республики Анатолий Гурецкий лично вручил ей Предостережение.

Вызвал и предостерег...
Вызвал и предостерег...

Вот, что по этому поводу рассказала сама Бондаренко Н.А.:

Вызвал и предостерег...

Вот первые комменты из фэйсбука:
Вызвал и предостерег...


До этого коммунисты ПМР выступили с заявлением:
Заявление Центрального Комитета Приднестровской Коммунистической Партии

Прошло более полугода с того дня, как был арестован, а затем невинно осужден лидер Приднестровской Коммунистической Партии, депутат Верховного Совета Олег Хоржан. Подверглись административному преследованию многие коммунисты и беспартийные граждане ПМР – только за то, что они присутствовали на встрече со своим депутатом.

В настоящее время в ПМР продолжаются преследования инакомыслящих, а также инспирированные властью попытки дискредитировать коммунистов и их союзников в глазах общественности. Притом замечено, что в последнее время для этой цели активно используется Интернет. Пока официальные и полуофициальные СМИ еще пытаются соблюсти некоторую благопристойность, армия наемных борзописцев, засевших в социальных сетях, ежедневно сочиняет пасквили против Приднестровской Коммунистической Партии, других патриотических организаций, и даже против отдельных граждан ПМР, посмевших иметь собственное мнение о том, что происходит ныне в республике. Причем, ни МВД, ни Комитет госбезопасности даже не пытаются остановить этот поток клеветы, грубых оскорблений и обвинений в несуществующих правонарушениях, - в то время, как честных граждан, высказывающих в корректной форме критические замечания в адрес властей, тут же подвергают репрессиям.
Приднестровская Коммунистическая Партия всегда стояла и стоит на патриотических позициях, выступает за укрепление приднестровской государственности и интеграцию с Россией.

Приднестровские коммунисты всегда последовательно защищали и защищают идеи социальной справедливости, трудовые, политические и социальные права людей, принцип равенство всех граждан перед законом. Такая политика Приднестровской Коммунистической Партии вызывает ненависть и страх олигархов, фактически стоящих сегодня у кормила власти. И именно этим объясняются постоянные клеветнические нападки на приднестровских коммунистов и их союзников.

Так, на днях в сети Фейсбук была опубликована информация о том, будто бы Приднестровская Коммунистическая Партия намерена участвовать в выборах в парламент Республики Молдова. В связи с этим Центральный Комитет Приднестровской Коммунистической Партии заявляет:
- Приднестровская Коммунистическая Партия не выдвигает своих кандидатов в депутаты парламента Республики Молдова;
- Приднестровская Коммунистическая Партия не будет участвовать в предвыборной агитации за тех или иных кандидатов в парламент Республики Молдова;
Центральный Комитет Приднестровской Коммунистической Партии выражает уверенность в том, что молдавский народ сможет самостоятельно сделать правильный выбор и выдвинет в парламент своей страны самых достойных представителей.

И.О. председателя Центрального Комитета
Приднестровской Коммунистической Партии Н.А. Бондаренко
  • Сегодня, 07:38
  • DTV
  • Просмотров: 52
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