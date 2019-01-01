Dnestr.TV

 
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День жестянщика

День жестянщика

За минувшие двое суток в Приднестровье зарегистрировано 17 ДТП. Из них 9 в Тирасполе, 4 в Бендерах, по 2 в Григориополе и в Слободзейском районе, по 1 в Рыбнице и Дубоссарах. В большинстве случаев аварии произошли из-за гололедицы на дороге.

День жестянщика

День жестянщика

День жестянщика

День жестянщика

День жестянщика

5 аварийных ситуаций произошли из-за того, что водители не выдержали безопасную дистанцию до двигавшихся впереди транспортных средств. 12 января в Тирасполе водитель Mercedes совершил столкновение с автомобилем Mazda, который ехал в попутном направлении. Через некоторое время в Mercedes врезался “ВАЗ”. В этот же день зарегистрированы 2 ДТП с участием маршрутных такси. В результате ДТП травмы получили 6 человек, передаёт aif.md со ссылкой mvdpmr.org.
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