За минувшие двое суток в Приднестровье зарегистрировано 17 ДТП. Из них 9 в Тирасполе, 4 в Бендерах, по 2 в Григориополе и в Слободзейском районе, по 1 в Рыбнице и Дубоссарах. В большинстве случаев аварии произошли из-за гололедицы на дороге.
5 аварийных ситуаций произошли из-за того, что водители не выдержали безопасную дистанцию до двигавшихся впереди транспортных средств. 12 января в Тирасполе водитель Mercedes совершил столкновение с автомобилем Mazda, который ехал в попутном направлении. Через некоторое время в Mercedes врезался “ВАЗ”. В этот же день зарегистрированы 2 ДТП с участием маршрутных такси. В результате ДТП травмы получили 6 человек, передаёт aif.md со ссылкой mvdpmr.org.