Русский язык должен иметь статус государственного языка в Молдове, поскольку это единственный путь к спокойствию этого общества и реинтеграции страны. Такое мнение высказал директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, передает Noi.md.
«Никто не отрицает необходимость знать молдавский, спокойно, без истерики, надрыва и маразма. Но для развития государства и перехода от дикости и агрессии к цивилизованному общению друг с другом, русский должен быть закреплен в качестве государственного», - написал он на своей страничке в соцсети. В свою очередь, глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий отметил, что его удивляют те, кто не понимает, или делает вид, что не понимает, что придание русскому языку статуса государственного языка в Молдове необходимо не России, где проблема раскола страны по языковому вопросу не стоит, как у нас.
«Это нужно Молдове, которая уже разделена и не только по Днестру. Как показывают опросы, противостояние, которое искусственно подогревают нечистоплотные политики, сохраняется и на правом берегу. И выход здесь один - спокойствие и терпение. Кликушествовать, раскачивать лодку в этой ситуации могут только те, кто хочет ликвидировать Молдову, разжечь в ней братоубийственный конфликт, повторив печальный опыт соседей.... Те, кто желает нашим людям зла....», - написал он.