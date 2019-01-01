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Осталеп: Русский язык должен иметь статус государственного в Молдове

Осталеп: Русский язык должен иметь статус государственного в Молдове
Русский язык должен иметь статус государственного языка в Молдове, поскольку это единственный путь к спокойствию этого общества и реинтеграции страны.
Такое мнение высказал директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, передает Noi.md.

«Никто не отрицает необходимость знать молдавский, спокойно, без истерики, надрыва и маразма. Но для развития государства и перехода от дикости и агрессии к цивилизованному общению друг с другом, русский должен быть закреплен в качестве государственного», - написал он на своей страничке в соцсети.
В свою очередь, глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий отметил, что его удивляют те, кто не понимает, или делает вид, что не понимает, что придание русскому языку статуса государственного языка в Молдове необходимо не России, где проблема раскола страны по языковому вопросу не стоит, как у нас.

«Это нужно Молдове, которая уже разделена и не только по Днестру. Как показывают опросы, противостояние, которое искусственно подогревают нечистоплотные политики, сохраняется и на правом берегу. И выход здесь один - спокойствие и терпение. Кликушествовать, раскачивать лодку в этой ситуации могут только те, кто хочет ликвидировать Молдову, разжечь в ней братоубийственный конфликт, повторив печальный опыт соседей.... Те, кто желает нашим людям зла....», - написал он.
  • Вчера, 16:40
  • DTV
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