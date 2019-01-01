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Смертность в России заметно превысила рождаемость

Смертность в России заметно превысила рождаемость
За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось. Об этом рассказала на Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023-2024 годах», — отметила она.

Наиболее высокая убыль населения — 7 человек на тысячу жителей — отмечается в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях
Естественный прирост фиксируется на Северном Кавказе, в Тюменской области, а также в Туве и Якутии.

Ранее 12 января сообщалось, что Россия попала в десятку рейтинга смертности из-за вредных пищевых привычек, составленного немецкими учеными на основе данных с 1990 по 2016 год (291 смертельный исход на 100 тысяч человек). Первое место занял Узбекистан.
  • Вчера, 16:40
  • DTV
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