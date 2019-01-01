Правительство распорядилось создать рабочую группу по формированию общеприднестровского плана мероприятий по созданию новых рабочих мест («дорожной карты»). Возглавит ее первый заместитель министра экономического развития, его заместителем будет представитель министерства по социальной защите и труду (зам.министра). В ее состав также войдут представители Администрации президента, Верховного Совета, госадминистраций городов и районов, ТПП, прочие чиновники из министерств, а также общественники из «Общеприднестровского народного форума».
Сие высокое собрание должно до 15 февраля представить в правительство проект «дорожной карты» по созданию новых рабочих мест. Напомним, «пунктик» о создании 15 000 рабочих мест был в предвыборной программе президента Красносельского, и за время правления новая команда к его реализации приблизиться так и не смогла. В отчетах высоких чиновников фигурируют цифры от двух до четырех тысяч созданных новых рабочих мест, но народ «на земле», не могущий найти в республике нормально оплачиваемую работу, а от того эмигрирующий за границу на заработки, подвергает сомнению и названные цифры, и саму «рабочую программу», и возможность властей решить эту проблему.
Власть, похоже, и сама понимает, что до заветных 15 тысяч, как до горы Килиманджаро, поэтому начинает задействовать в своих проектах общественность, чтобы потом разделить с ней ответственность – мол, мы же вместе ломали головы, вместе и пеплом будем посыпать… На одном из заседаний правительства представители «Народного форума» предлагали свои варианты создания рабочих мест, начиная от традиционного мелкого предпринимательства, развития ремесленного промысла, создания пунктов приема в летний сезон фруктов от населения до разведения тутового шелкопряда. Не вопрос - можно и шелкопряда разводить, и магнитики на холодильники ваять. Вопрос в другом – надо создать условия, чтобы народ захотел этим заниматься, смотивировать его на самозанятость. Иными словами, желающих заниматься малым предпринимательством надо не щемить в угоду крупному бизнесу, а холить и лелеять, и не переписывать постоянно «правила игры». Народ начнет «влезать в предпринимательское ярмо» только тогда, когда поймет, что государева забота – постоянна, стабильна и надолго. По-другому мы его не подвигнем к созданию новых рабочих мест.
Как-то не хотелось говорить о прописных истинах, но нужны инвестиции, но инвесторы, увы, несмотря на всю прелесть нашего инвестиционного законодательства, не спешат вкладываться в республику. И не только из-за нашей непризнанности, но в силу наличия в республике мощного монополиста, установившего здесь собственные «правила» ведения бизнеса, с которыми «бодаться» - себе дороже.
На великом пути к 15 тысячам существует еще масса застарелых проблем, без решения которых нам не сдвинуться. И можно до бесконечности создавать рабочие группы, которые будут контролировать работу других рабочих групп, а те в свою очередь, следить за другими группами, но от их количества количество рабочих мест, увы, не прибавится.
Впрочем, посмотрим, что там новая рабочая группа «наваяет» (может быть, широкой общественности продемонстрируют ее «труд»), и помимо «ложкорезов» и «шелкопрядов» предложит такую «дорожную карту», которая не только выведет нас из кризиса, но и приведет к светлому будущему и «изобилию» рабочих мест. А все сомневающиеся и неверящие будут посрамлены в своем неверии… Иван Загоруйко