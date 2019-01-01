Правительство утвердило перечень и нормы товаров для личного пользования, которые можно ввозить в республику без уплаты таможенной пошлины.

Так, в соответствии с правительственным постановлением беспошлинно в республику физическое лицо может «переместить» новую одежду, головные уборы не более двух единиц одного наименования, размера и фасона и не чаще одного раза в месяц. Можно ввозить и бывшие в использовании товары «в разумных пределах».



Что касается мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров, планшетов, игровых приставок и т.д., то их беспошлинный ввоз разрешен в пределах двух штук (телефоны) и одной штуки (прочие гаджеты) не чаще двух раз в год. С такой же «периодичностью» можно ввозить детские коляски – не более одной единицы.



Без уплаты таможенной пошлины вас пропустят при перемещении в ПМР домашнего имущества, если вы решили поменять место жительства и из, например, Украины решили переехать в Приднестровье. Такая же «таможенная вольница» ждет тех, кто будет перевозить домашний скарб в ПМР, доставшийся по праву наследования. Но при этом не забудьте продемонстрировать соответствующий документик – что вы, действительно, являетесь наследником.



Соответствующий документ потребуется тем физическим лицам, которые ввозят медикаменты. Их норма провоза установлена в пределах «разумной потребности» - строгим таможенникам вы должны будете доказать, что они (лекарства) вам положены по жизненным показаниям. Справка от врача будет тем самым подтверждением.



Ну а теперь – внимание - тех, кто «балуется» импортным алкоголем: в нашу страну, производящую широкую линейку алкогольной продукции, можно без пошлины ввезти не более пяти литров пива, не более 2 литров водки и другой продукции, содержащей спирт, не более 5 литров вина на каждое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Все это «добро» в таком количестве можно провозить не чаще одного раза в месяц. С такой же периодичностью курильщики могут ввезти не более 200 штук сигарет либо 200 грамм табака (на одно физическое лицо).



Для любителей «продуктового шопинга» установлена норма на ввозимое мясо (свежее, замороженное) не более 3 кг, столько же можно «пронести» и готовой мясной продукции.

Провоз масла растительного установлен в пределах 5 кг, молока – 3 кг, сахара -0 5 кг, овощей, фруктов – 50 кг.



А вот с икрой осетровых не «забалуешь» - ее беспошлинный ввоз разрешен в количестве 250 грамм. И правильно – нечего «таскать» чужую икру, когда мы свою производим. Обозначенный выше продуктовый набор набор можно ввозить не чаще одного раза в месяц.



Не чаще двух раз в год можно переместить через приднестровскую границу 2 комплекта постельного белья. Беспошлинный провоз горюче-смазочных материалов тоже строго лимитирован – с полными канистрами бензина в багажнике вы не проедете (вернее, проедете, но уплатите пошлину). А вот с полным баком можно – ввоз ГСМ разрешен в пределах полной заправки транспортного средства.

Новые правила и нормы провоза беспошлинных товаров вступили в силу с 1 января этого года.



Семен Погребняк

