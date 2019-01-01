Традиционное голосование на звание "Монархист года - 2018" проводится в социальной группе "В контакте" (Дореволюционная Россия | Российская Империя). В прошлые годы в ходе открытого голосования данное звание было присуждено Игорю Стрелкову (2016) и Наталье Поклонской (2017). На этот раз в лидерах президент ПМР Вадим Красноселький. Вот как об этом пишут:
"Вадим Красносельский — Президент Приднестровья, проводит последовательную политику восстановления исторической справедливости, вернул столице дореволюционный герб, при нём начат процесс возвращения исторических названий улиц в некоторых городах, заложил и открыл часовню в честь Царской семьи, возродил полковые праздники Русской Императорской армии и публичные балы, активно борется за то, чтобы Приднестровье ассоциировалось не с «осколком Советского Союза», а с Российской Империей, при нём активность коммунистических организаций сошла к нулю".
Итоги голосования на звание «Монархист года — 2018» будут подведены 20 января 2019г. источник