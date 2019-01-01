На один, два рассчитайсь! Еще в июне прошлого года правительство поручило (постановление № 220 от 25 июня 2018 г.) министерству внутренних дел создать государственную информационную систему «Единый реестр населения». Органы госвласти на местах должны были обеспечить МВД всеми необходимыми данными.
По замыслу правительства, в реестре должны быть отражены все сведения о гражданах республики, «иностранцах» и лицах без гражданства, проживающих на территории ПМР - фамилия, имя и отчество, а также данные об их изменении; дата рождения (смерти), место рождения (смерти); пол; дата прибытия в Приднестровье на постоянное место жительства (для иммигрантов); дата выезда на постоянное место жительства в другую страну (для эмигрантов); сведения о постановке на регистрационный учет по месту жительства (пребывания); идентификатор сведений (реквизиты документов) о физическом лице, содержащихся в других базовых государственных информационных ресурсах: реквизиты свидетельства о рождении (о смерти); документов, удостоверяющих личность. А также виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих право физического лица осуществлять определенную деятельность, идентификатор сведений о постановке на учет в налоговых органах, в системе обязательного пенсионного, медицинского, социального страхования, в органах занятости.
Кто может иметь доступ к реестру населения? Правительство определило, что этими данными могут воспользоваться, естественно, органы власти (в том числе местного самоуправления) и организации, осуществляющие предоставление государственных услуг. Также данные реестра могут запросить совершеннолетние физические лица – в части сведений, относящихся к самому физическому лицу, его несовершеннолетним детям и лицам, находящимся на его иждивении.
Государственную информационную систему «Единый реестр населения» МВД должно было представить на утверждение правительства в срок до 29 июня 2018 года, а до 2 июля ввести в эксплуатацию. Но в указанные сроки – по различным объективным и субъективным причинам – ответственное министерство не уложилось, поэтому правительство великодушно продлило ему сроки исполнения порученного «задания». Нас всех – и граждан республики, и неграждан – внесут в единый реестр по весне. Его запуск предписано осуществить до первого апреля этого года. Семен Погребняк