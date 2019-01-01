Все мы люди грамотные и знаем, что республиканский и местный бюджеты состоят из доходной и расходной статей. В качестве бюджетного ликбеза напомним, что доходы – это средства от таможенных пошлин, акцизов, оказываемых услуг, штрафов, отчисляемых хозяйствующими субъектами налогов, а также налогов, которые мы приносим в государеву казну. Расходы – это те обязательства, которые государство должно выполнить перед собственным народом: зарплаты, пенсии, пособия, выплаты, льготы и т.д. «Отдельной строкой» в бюджете заложены расходы на содержание самой власти – органов управления, в том числе и местных госадминистраций, гор-райсоветов.
В этом материале мы пока не будем касаться того, во сколько нам обходится «центральная власть», остановимся на местной… До этого года предельный размер расходов местных бюджетов на содержание аппарата органов местного самоуправления и государственной администрации составлял не более 5 процентов в общем объеме всех расходов. В цифрах это выглядит так: возьмем для примера столицу. В 2018 году местная казна – в соответствии с утвержденным бюджетом – должна была «пустить в расход» 324 млн. 678 тысяч 359 рублей. Следовательно, на свое содержание аппарат тираспольской власти направил более 16 млн. руб.
В этом году аппетиты местных могут вырасти – Закон о республиканском бюджете на 2019 год допускает утверждение гор-райсоветами местных бюджетов с предельным размером расходов на содержание органов местного самоуправления и государственной администрации на уровне уже 8,5 процента в общем объеме местных расходов. И даже более того! Если местные власти посчитают, что могут повысить предел расходов (в том числе и на свое содержание), то никто им «руки не оторвет», а всего лишь уменьшит – на сумму превышения - размер дотаций, направляемый в города и районы из республиканского бюджета для «поддержания штанов». Ну и делов, что «территория» получит меньше трансфертов, а, значит, меньше сделает для горожан и селян. Это, как говорится, не их ума дело. Напомним, что сегодня дотационными являются все города и районы республики. Даже более благополучная во всех отношениях столица уже не первый год «сидит» на дотациях.
Парламентарий О.Василатий предлагает «подкорректировать» существующее положение дел посредством внесения изменений в Закон «О бюджетной системе в ПМР». Нет, он не требует законодательно умерить аппетиты местных властей (свой своего в обиду, как известно, не дает), а всего лишь деликатно настаивает на том, что «выделение оптимального круга расходных полномочий местных бюджетов является одним из ключевых вопросов создания эффективной системы местного самоуправления». И что предельный размер расходов на содержание аппарата местных властей должен устанавливаться на уровне ТОЛЬКО закона о республиканском бюджете на соответствующий год. Словом, каким он будет, должны решать нардепы.
Думается, при обсуждении этой законодательной инициативы ее автора ждет горячая дискуссия – местные просто так «не сдадутся» и до конца будут отстаивать свое право на установление «содержательного» процента. Если, конечно, им тонко не намекнут о «толстых обстоятельствах» в виде дефицита бюджета.
К слову, сейчас в городах и районах местные власти «кропят» над бюджетами – их принятие планируется к концу месяца. Вот там и посмотрим, кто из местных самый «жадный»… Семен Погребняк