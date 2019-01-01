Геннадий Чорба сообщил: "Наверняка вы помните тот резонанс, который приобрела новость о так называемой Фонде для исполнения наказов избирателей. Поясню, тем, кто не помнит. Наши многоуважаемые народные избранники, а именно депутаты Верховного Совета ПМР своей щедрой рукой нарезали себе любимым почти пол миллиона долларов США по сегодняшнему курсу, для выполнения наказов избирателей. А точнее, для своего пиара , перед предстоящими совсем скоро выборами в ВС ПМР (это мое мнение с которым согласны очень многие). Причем депутаты эти деньги тратят на свое усмотрение и по своему видению этих самых наказов. Я не буду намекать про отчетность за уже потраченные деньги в прошлом году. Но скажу только то, что в этом году депутаты увеличили сумму на каждый округ в ДВА РАЗА. Видимо аппетит приходит во время еды. Так вот... Республиканское Общественное Движение " Приднестровье - наш общий дом" подало жалобу в Прокуратуру на имя Прокурора Республики на действия депутатов ВС ПМР. Оригинал текста изложен ниже. Кому интересно могут ознакомиться. Скажу одно, что в своем стремлении добиться законности мы готовы дойти вплоть до Конституционного Суда ПМР. И так привожу текст:
Прокурору Приднестровской Молдавской Республики Гурецкому А. А.
Уважаемый Анатолий Анатольевич!
12 декабря 2018 года Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики принят подписанный Президентом Приднестровской Молдавской Республики 26 декабря 2018 года Закон Приднестровской Молдавской Республики № 343-З-VI «О бюджете Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год». В соответствие с подпунктом г) пункта 1 ст. 13 Конституционного Закона ПМР «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» правительство формирует государственные целевые программы и обеспечивает их реализацию. Тем не менее, во изменение норм указанного конституционного закона, в статье 21 Закона «О бюджете Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год» указывается следующее: (С)«Установить, что во изменение действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики порядок формирования программы исполнения наказов избирателей утверждается постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. Смета расходов по государственной программе исполнения наказов избирателей в разрезе наименования объектов, видов работ (услуг) и сумм по каждому виду из перечня наименований утверждается постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.» конец цитаты. Подпунктом б) пункта 2 статьи 70 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, предусмотрены полномочия Верховного Совета по рассмотрению и утверждению в рамках долгосрочного бюджетного планирования республиканских программ экономического, социального и культурного развития, имеющие статус государственных. Полномочия по исполнению государственных программ, Конституцией, за Верховным Советом не закреплены, а закреплены за Правительством. Таким образом, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики, путем принятия ординарного закона, изменил порядок урегулированный Конституцией и Конституционным законом, что, согласно статьи 71 Конституции недопустимо. Более того, подпунктом г) пункта 4 статьи 70 Конституции ПМР установлены контрольные полномочия Верховного Совета ПМР , а именно: (С) «В порядке осуществления контрольных функций Верховный Совет заслушивает отчет об исполнении бюджета, экономических и иных программ, имеющих статус государственных» конец цитаты. В связи с этим возникает ситуация, при которой Верховный Совет должен осуществить контрольные функции в отношении самого себя. На основании вышеизложенного, прошу Вас принять предусмотренные Конституционным законом «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики» меры прокурорского реагирования. Председатель Г. П. Чорба