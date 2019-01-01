Задумывалось громко: Как первый крик ребенка, Как радуга под солнцем, Как правды красный флаг…
А получилось грязно, Банально и ужасно, Никто теперь не помнит Задумывалось как.
Для кого-то быстро, а для истории – сущий пустяк, течет время. Вроде бы недавно был 1990 год, год, когда я активно вступил в политическую жизнь Молдавии и, как оказалось, Приднестровья. В то время о таком образовании и слышно не было. Напомню, что понятие «Приднестровье» начало звучать на первом съезде депутатов всех уровней, хотя до этого в Парламенте Молдовы депутатов из этой стороны уже называли «приднестровцами».
И вот создана де факто Приднестровская Молдавская республика со всеми институтами и элементами государства. Уже есть определенный исторический путь, обрамленный достижениями и неудачами. Но, когда я оцениваю все происшедшее и происходящее, меня не покидает вопрос: а что такое Приднестровье, какое государство было выстроено и для чего?
Естественно, для защиты прав людей, живущих в этом регионе! – ответит мне читатель. Согласен, именно так вначале и декларировалось. Радикальный национализм 90-х не оставлял другого выбора. И события 92-го года лишний раз подтвердили правильность выбора. На войне всегда просто: вот там враг, а здесь – свои. В мирное время труднее. Надо строить и созидать, надо жить и развиваться.
И вот, президент ПМР Игорь Смирнов заявляет, что мы строим социально-ориентированное государство, а в Верховном Совете Приднестровья звучит заявление, что мы построим свою «Швейцарию».
Надо сказать, что для подобных заявлений были все основания. Мощная промышленность, расположенная на этой территории, аграрный сектор, поддержка России, да еще и вечный донор – газовая труба, по которой осуществляется транзит газа – чем не потенциал для мажорных заявлений!
И что мы теперь видим? Швейцария для всех не получилась. Зато получилась для немногих избранных. Промышленный потенциал был растаскан, а в большинстве случаев тупо утерян. Аграрный сектор вначале убили, а потом взяли курс на его подъем. Кто забыл, то напомню слова И.Смирнова, сказавшего, что нам это не нужно, что надо купим и привезем. Вот и пожинаем плоды турецкие и мясо непонятного происхождения.
Насчет социального государства, тоже как-то не заладилось. Конечно, наши руководители любят говорить, что у нас самые, что ни есть, самые нормальные пенсии и низкие коммунальные услуги…. Но, братцы, легко быть добрым за чужой счет – все прекрасно знают, что львиная доля заслуги в этом не наша, а России.
А сами то, что мы можем? Можем! Наши власть имущие смогли разворовать все, что возможно. Приватизация прибыльных предприятий – наглядный пример этому. То один президент со своей семьей «бомбил» все, что только можно, другой наворотил с землей… А нынешний? Ничего не поделаешь - нынешний президент работает по правилам олигархата.
И вот наш апофеоз: строили мы, строили, а построили государство, где олигархический капитал управляет страной. Он управляет всеми ветвями власти, контролирует экономику, создает свои правила и при этом не забывает время от времени проводить определенные социальные акции для малоимущих. А во главе Приднестровской Молдавской республики стоит президент, избранный волей народа и не скрывающий своих монархических взглядов. Т все это прикрывается декларациями о стремлении к независимости и вечной любви и преданности России.
О России хочется сказать отдельно. Без ее поддержки ПМР вряд ли смогло бы выдержать все испытания. Ощущая себя в российском социокультурном пространстве, как само собой разумеющееся, приднестровцы проголосовали за единство с Россией. А что получилось на деле? Нынешняя власть не авторитетна в Москве. Денег на поддержку не дают, видимо прозрачно намекая, что у вас есть откуда взять. То, что после долгого молчания прислали российскую поддержку пенсионерам в конце года, больше похоже на предупреждение. А есть за что? Получается, есть, если взять сообщения, в которых говорится о переговорах двух олигархов из Кишинева и Тирасполя, о которых не ставили в известность российскую сторону. Мне почему-то кажется, что такие переговоры были не единственными. Приднестровье все больше входит в орбиту влияния Запада – таково мнение многих экспертов и с этим тяжело спорить. Ведь, как известно, где хранятся деньги, та страна и управляет их хозяином.
Чтобы не было альтернативного мнения, власть закрутила репрессивные гайки. Независимые приднестровские СМИ у них в зоне особого внимания. По моему мнению, идет атака на всех, кто не согласен с такой системой.
И это все происходит на фоне массовой миграции населения. Низкие зарплаты и отсутствие рабочих мест заставляют людей буквально бежать из Приднестровья. Бегут даже милиционеры – их, к примеру, в Бендерах не хватает около 70 человек, врачи – в том же правобережном городе - порядка 40 человек. Предприниматели сворачивают свой бизнес и «встают на крыло», и это несмотря на реляции властей, что все делается для облегчения их работы. Молодежь здесь себя не видит и после окончания школы мечтает уехать и поступить в российские или иные вузы…
Мы сами хоть понимаем, что это такое?! Именно такую цель ставили себе депутаты всех уровней на втором съезде в Тирасполе, объявляя о создании республики? Именно за это отдавали свои жизни защитники этой земли в 92-ом, роковом году? Тогда за что? Ответ знает только ветер…