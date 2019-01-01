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Американский разведывательный самолет вновь совершил облет территории Приднестровья

Американский разведывательный самолет вновь совершил облет территории Приднестровья
За три с половиной часа самолет несколько раз пролетел вдоль двухсоткилометрового приднестровского участка украинско-молдавской границы
Американский разведывательный самолет Beech MC-12W Liberty в четверг днем вновь совершил облет территории Приднестровья.

Взлетев в 10:23 с американской военной базы «Михаил Когэлничану», что рядом с румынской Констанцей, в 11:00 он вошел в воздушное пространство Украины западнее Одессы. За три с половиной часа самолет несколько раз пролетел вдоль двухсоткилометрового приднестровского участка украинско-молдавской границы.
Около 14:30 он закончил разведку, а в 15:15 благополучно вернулся на базу.

Beech MC-12W Liberty оснащен мощным радиоэлектронным оборудованием и оптико-электронной системой, размещенной на универсальной шарнирной подвеске под фюзеляжем, которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой. Кроме того, у самолета есть лазерный дальномер, лазерная подсветка целей, телекамера со специальным объективом и другое оборудование.

Источник: dumskaya.net
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
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