За три с половиной часа самолет несколько раз пролетел вдоль двухсоткилометрового приднестровского участка украинско-молдавской границы Американский разведывательный самолет Beech MC-12W Liberty в четверг днем вновь совершил облет территории Приднестровья.
Взлетев в 10:23 с американской военной базы «Михаил Когэлничану», что рядом с румынской Констанцей, в 11:00 он вошел в воздушное пространство Украины западнее Одессы. За три с половиной часа самолет несколько раз пролетел вдоль двухсоткилометрового приднестровского участка украинско-молдавской границы. Около 14:30 он закончил разведку, а в 15:15 благополучно вернулся на базу.
Beech MC-12W Liberty оснащен мощным радиоэлектронным оборудованием и оптико-электронной системой, размещенной на универсальной шарнирной подвеске под фюзеляжем, которая включает тепловизор третьего поколения с матричной решеткой. Кроме того, у самолета есть лазерный дальномер, лазерная подсветка целей, телекамера со специальным объективом и другое оборудование.