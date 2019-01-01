Войдя в ледяную воду в проруби и перекрестившись, глава государства трижды окунулся с головой.
«Каждый год на Крещение, независимо от погоды или состояния здоровья, я обязательно совершаю омовение в ледяной воде озера, — написал Додон на своей странице в Facebook. — Это красивая традиция, которая закаляет и тело, и душу. Ощущения после окунания в воду непередаваемые!».
Президент Молдовы поздравил всех жителей страны с праздником. «Пусть Крещение Господне принесет свет в нашу жизнь, душевный покой, благословение в дом и гармонию в семью», — написал он.