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Президент Молдовы Игорь Додон искупался в крещенской проруби, как это полагается по православной традиции.

Президент Молдовы Игорь Додон искупался в крещенской проруби, как это полагается по православной традиции.
Войдя в ледяную воду в проруби и перекрестившись, глава государства трижды окунулся с головой.

«Каждый год на Крещение, независимо от погоды или состояния здоровья, я обязательно совершаю омовение в ледяной воде озера, — написал Додон на своей странице в Facebook. — Это красивая традиция, которая закаляет и тело, и душу. Ощущения после окунания в воду непередаваемые!».

Президент Молдовы поздравил всех жителей страны с праздником.
«Пусть Крещение Господне принесет свет в нашу жизнь, душевный покой, благословение в дом и гармонию в семью», — написал он.

  • Сегодня, 10:35
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