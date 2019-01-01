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В Киеве мужчина прыгнул с моста и выжил

В Киеве мужчина прыгнул с моста и выжил
Прибывшая "скорая" оказала мужчине медицинскую помощь
Проблемы в семье стали причиной попытки суицида. К моменту прибытия патрульных мужчина уже прыгнул в реку.
С киевского моста Метро вечером в воскресенье, 20 января, прыгнул мужчина, который из-за неурядиц в семье намеревался совершить самоубийство, сообщает Информатор.
Очевидцы увидели, как неизвестный перелазил через перила путепровода и вызвали полицию. Однако, прибывшие правоохранители мужчину на мосту уже не застали. На ограждении моста висела мужская куртка и были видны следы обуви.

Патрульные передали информацию экстренным службам и вызвали к месту инцидента спасателей. Также полицейские сразу начали обследовать прилегающую территорию и пытались разглядеть мужчину в реке. Когда экипаж спустился на набережную, то увидел, как мужчина выходит из воды.

Патрульные посадили пострадавшего в машину, чтобы он согрелся и ждали медиков. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В куртке, которая осталась на ограждении моста, остался паспорт и телефон пострадавшего. Перед прыжком он позвонил другу и сказал, чтобы долг отдал матери. После этого он положил трубку.

Во время общения выяснилось, что мужчина 1990 года рождения. Свой поступок он объяснил семейными трудностями. Предварительно, именно ссора с матерью и девушкой стала причиной прыжка. После осмотра медиков выяснилось, что мужчина не получил никаких травм. На место прибыли родственники пострадавшего и забрали его домой.
  • Сегодня, 10:58
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