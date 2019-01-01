Цель конкурса: повышение интереса избирателей к процессам и явлениям общественно-политической жизни страны, формирование их активной гражданской позиции. Задачи конкурса: - развитие творческого отношения к избирательному процессу участников избирательных кампаний; - поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному воздействию на активность избирателей; - правовое просвещение молодых избирателей; - формирование в молодежной среде демократической политической культуры.
Конкурс проводится в рамках проекта Canal Regional «Роль региональных телевидений в процессе информирования различных групп граждан об особенностях избирательной кампании по выборам в Парламент РМ», финансируемого USAID через Ассоциацию «PROMO-LEX». Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса, а также координацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация Canal Regional.
Порядок и сроки проведения конкурса: - В конкурсе могут принять участие один человек или группа лиц, которые произведут общий видеоролик по теме конкурса. - Возраст участников – от 14 до 25 лет, место проживания значения не имеет. - Видеоролик должен соответствовать следующим техническим параметрам: - длительность – от 30 до 90 секунд; - разрешение Full HD 1920х1080 или 4К; - частота кадров 25 к\с или 50 к\с; - формат .mov или .mp4; - видео не должно быть подвержено программной стабилизации. - Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором (доверенным лицом, правообладателем) прав использования видео (с указанием автора) в программах Canal Regional и местных телеканалов, участвующих в проекте, в том числе для публикации на их сайтах и страницах в соц.сетях. - Конкурсные работы предварительно должны быть размещены в YouTube по закрытой ссылке. - Для участия в конкурсе необходимо составить заявку, в которую необходимо включить ссылку на ролик, указать имена и контактные данные его авторов. - Заявку нужно отправить по электронной почте: sctv.chisinau@gmail.com с пометкой «Конкурс социальных роликов». - Крайний срок подачи заявки – 1 февраля 2019 года, 23.59.
Определение победителя конкурса: - Победитель конкурса определяется путем открытого голосования членов комиссии. - В состав комиссии входят опытные эксперты в сфере медиа. - Критерии оценки работ: - соответствие работы целям и задачам конкурса; - оригинальность идеи; - качество видеосъемки и монтажа; - яркость и выразительность работы. - Подведение итогов конкурса оформляется протоколом конкурсной комиссии и утверждается администрацией Canal Regional. - Конкурсная комиссия не публикует мотивации своих решений. - Результаты конкурса будут объявлены до 8 февраля 2019 года. - Победитель конкурса получит ценный приз. - Ролик, признанный лучшим в конкурсе, и другие ролики, отобранные членами комиссии, будут транслироваться на региональных телеканалах и размещаться на их сайтах и на страницах в социальных сетях.
Проявите свою гражданскую позицию в креативной форме! Ждем ваши работы!