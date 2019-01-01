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Конкурс социальных роликов «Выборы-2019: твой голос для лучшего будущего!»

Конкурс социальных роликов «Выборы-2019: твой голос для лучшего будущего!»
Цель конкурса: повышение интереса избирателей к процессам и явлениям общественно-политической жизни страны, формирование их активной гражданской позиции.

Задачи конкурса:
- развитие творческого отношения к избирательному процессу участников избирательных кампаний;
- поиск оригинальных форм и методов, способствующих эффективному воздействию на активность избирателей;
- правовое просвещение молодых избирателей;
- формирование в молодежной среде демократической политической культуры.

Конкурс проводится в рамках проекта Canal Regional «Роль региональных телевидений в процессе информирования различных групп граждан об особенностях избирательной кампании по выборам в Парламент РМ», финансируемого USAID через Ассоциацию «PROMO-LEX». Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса, а также координацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет администрация Canal Regional.

Порядок и сроки проведения конкурса:
- В конкурсе могут принять участие один человек или группа лиц, которые произведут общий видеоролик по теме конкурса.
- Возраст участников – от 14 до 25 лет, место проживания значения не имеет.
- Видеоролик должен соответствовать следующим техническим параметрам:
- длительность – от 30 до 90 секунд;
- разрешение Full HD 1920х1080 или 4К;
- частота кадров 25 к\с или 50 к\с;
- формат .mov или .mp4;
- видео не должно быть подвержено программной стабилизации.
- Факт подачи работ на конкурс означает передачу автором (доверенным лицом, правообладателем) прав использования видео (с указанием автора) в программах Canal Regional и местных телеканалов, участвующих в проекте, в том числе для публикации на их сайтах и страницах в соц.сетях.
- Конкурсные работы предварительно должны быть размещены в YouTube по закрытой ссылке.
- Для участия в конкурсе необходимо составить заявку, в которую необходимо включить ссылку на ролик, указать имена и контактные данные его авторов.
- Заявку нужно отправить по электронной почте: sctv.chisinau@gmail.com с пометкой «Конкурс социальных роликов».
- Крайний срок подачи заявки – 1 февраля 2019 года, 23.59.

Определение победителя конкурса:
- Победитель конкурса определяется путем открытого голосования членов комиссии.
- В состав комиссии входят опытные эксперты в сфере медиа.
- Критерии оценки работ:
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- оригинальность идеи;
- качество видеосъемки и монтажа;
- яркость и выразительность работы.
- Подведение итогов конкурса оформляется протоколом конкурсной комиссии и утверждается администрацией Canal Regional.
- Конкурсная комиссия не публикует мотивации своих решений.
- Результаты конкурса будут объявлены до 8 февраля 2019 года.
- Победитель конкурса получит ценный приз.
- Ролик, признанный лучшим в конкурсе, и другие ролики, отобранные членами комиссии, будут транслироваться на региональных телеканалах и размещаться на их сайтах и на страницах в социальных сетях.

Проявите свою гражданскую позицию в креативной форме! Ждем ваши работы!


  • Сегодня, 10:53
  • DTV
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