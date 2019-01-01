Самым пожилым женихом в 2018 году стал 89-летний мужчина, его избранница - на 7 лет моложе.

Всего, по данным Службы гражданского состояния, в прошлом году в брак вступили более 20 тысяч пар. Это примерно на 600 меньше, чем в 2017. Мужчины в основном регистрируют отношения в 27-летнем возрасте, а средний возраст женщин, идущих под венец, 24 года.



В то же время, в прошлом году зарегистрировали почти на тысячу разводов больше, чем в 2017. Средний возраст мужчин, решившихся на расторжение брака - 34 года, женщин - 30 лет.



Наиболее частыми причинами, которые привели к распаду семьи, значатся измены, недопонимание, отъезд одного из супругов за границу, а также конфликты с тещей или свекровью.