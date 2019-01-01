Приговор в отношении Олега Хоржана «вступил в законную силу». Теперь лидеру приднестровский коммунистов, по крайней мере, разрешены свидания с родными. О том, в каких условиях содержится Олег Олегович, о чем он думает и что просил передать товарищам на волю, рассказывает его супруга Ольга Евгеньевна Хоржан.



- Ольга Евгеньевна, сейчас очень много людей обращаются к нам в редакцию, спрашивают: «Что с Олегом Хоржаном? Как он, где он?». Вы недавно были у Олега Олеговича на свидании; расскажите, пожалуйста, все – как его состояние здоровья, настроение, условия содержания?



- Мой муж Хоржан Олег Олегович, как вы знаете, находится в тюрьме в с. Глиное. До недавнего времени содержался в «карантине», на днях его должны перевести на зону, где он будет содержаться вместе с другими осужденными.

Хочу сказать, что все это время Олег держится очень хорошо и очень достойно. Он не сдается, его боевой дух не сломлен. Олег просил передать всем товарищам огромный привет. А еще просил напомнить, что не считает себя виновным: какие бы нелепые обвинения ни выдвигались против него, в действительности его посадили в тюрьму за то, что он был независимым, принципиальным депутатом, защищавшим права людей, а не интересы олигархов.

Олег Олегович готов продолжать борьбу за справедливость, даже находясь за решеткой.



- Ему разрешена переписка?

- Да, теперь уже разрешена. Ему можно писать по адресу: Григориопольский район, село Глиное, УИН-1, отряд №1. И он очень ждет Ваших писем.



- То есть, ему могут писать не только родные, но и его товарищи, его избиратели?

- Да. Ему могут писать его избиратели, задавать вопросы, которые их интересуют. Олег Олегович постарается помочь, хотя бы советом – ведь он всегда думает о людях… Но, разумеется, следует учитывать то, что все письма подвергаются цензуре. Таков порядок в тюрьме, тут уж ничего не поделаешь.



- Мы рады, что он не теряет присутствия духа, готов и дальше бороться за справедливость, за права граждан Приднестровья. А как его здоровье?

- Состояние здоровья Олега Олеговича вызывает у меня опасения. Ну, во-первых, у него очень высокое давление. Во-вторых… Но Олег не хочет, чтобы это обсуждалось в печати. Вы же знаете - он очень мужественный человек и всегда думает, прежде всего, о деле, а потом уже о себе. Вот его слова: «Пусть все знают, что меня не сломить, несмотря на все то, что может быть ко мне применено. Я буду и дальше продолжать борьбу – за правду, за справедливость. Я не собираюсь сдаваться и опускать руки».



- Каковы условия содержания?

- В камере очень холодно. В СИЗО было плюс шесть. Пользование электрокамином запрещено. В течение всей зимы примерная температура в камере была плюс шесть градусов…

Но Олег говорит, ему гораздо больше страданий доставляли не бытовые неудобства, а то, что долгое время не давали свиданий с родными и близкими, он сидел в одиночной камере.

Сейчас тоже ситуация сложная, как Вы знаете…



- Читатели часто спрашивают, что делается для освобождения Олега Хоржана нашими товарищами в России и в других странах СНГ…

- Делается очень многое, не сомневайтесь! Олег просил передать еще, что, несмотря на все сложности, он поддерживает связь с товарищами из СКП-КПСС, с депутатами Государственной Думы Российской Федерации, со многими политическими деятелями, которые являются нашими союзниками. И не теряет веры в то, что справедливость восторжествует.



- Ольга Евгеньевна, все, кто посещал судебные заседания по делу Олега Хоржана, видели, что он очень логично и аргументировано построил свою защиту. У него были достойные защитники – и адвокат, и общественный защитник… Обвинение было ими разгромлено по всем пунктам. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор, который не только возмущает, но и удивляет всех, кто хоть немножко разбирается в юриспруденции.

Этот приговор был обжалован в Верховном Суде ПМР, кассационная жалоба рассмотрена, но суд не изменил ни меру пресечения, ни меру наказания…

И теперь – есть ли еще какие-то возможности?

- Пока не знаю. Но могу с уверенностью сказать, что на помилование Олег подавать не будет. Он так решил, потому что он – избранник народа и пострадал, фактически, за то, что защищал конституционные права людей.



- Все сторонники Олега Олеговича спрашивают, как и чем можно помочь ему?

- Олег просил передать, что ждет от своих товарищей одного: не прекращайте борьбу! Рассказывайте людям правду о том, что происходит в республике! Несите народу слово правды, ибо прорежимные СМИ этого не сделают никогда.



- Слушаю Вас – и мне невольно вспоминается сказка Джани Родари… Помните, когда Чипполино говорит: «Отец, тебя посадили в тюрьму вместе с ворами и бандитами!», а тот отвечает: «Сынок! В наше время в тюрьме сидят честные люди!». Так насколько это верно для нашего времени?

- Вы знаете, исходя из того, что я слышала, действительно большой процент осужденных содержится в местах лишения свободы за какие-то незначительные провинности. Ну, допустим, кто-то украл велосипед, другой украл две бутылки водки… На мой взгляд, многие из этих людей могли бы оставаться на свободе, работать… Но они сидят.

Также в тюрьме много больных, в том числе туберкулезных – и это создает опасность заражения для их соседей по камере. А некоторым трудно ходить – хромают, передвигаются на палочках…



- И, тем не менее, сидят?

- И, тем не менее, сидят. Олег с искренней сердечной болью говорил об этих людях: «Ты не представляешь, что я здесь вижу!..». Вы же знаете – он всегда жалел тех, кто слабее. Особенно больных, стариков, инвалидов…



- Как кормят в современной тюрьме?

- Ну, это не для интервью…



- А продуктовые передачи принимают?

- Передачи принимают, но только от близких родственников, и есть определенные ограничения. Хорошо, что на письма ограничений нет. Повторю: Олег Олегович очень ждет писем с воли. И, если кому-то из граждан сможет помочь советом, то постарается это сделать, даже находясь за решеткой.



- Ольга Евгеньевна, мы рады были получить через Вас информацию от Олега Олеговича для наших читателей, для всех, кто ему сочувствует. Передайте ему, что мы – на его стороне. Спасибо за интервью.

