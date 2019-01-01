Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности...
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Депутатский корпус проголосовал за отзыв Председателя Верховного Совета Александра Щербы, приняв соответствующее постановление.
Согласно конституционным нормам и положениям Регламента Верховного Совета группой депутатов из 36 человек было подготовлено коллективное обращение об отзыве главы законодательного органа. Действующее законодательство предусматривает, что Председатель Верховного Совета может быть отозван с должности путем тайного голосования. Ее процедура и была организована в ходе пленарного заседания членами Счетной комиссии. Бюллетени для тайного голосования получили 36 народных избранников, принимавших участие в работе пленарного заседания.
С парламентской трибуны были озвучены его итоги. За отзыв спикера проголосовало 33 парламентария, против – 3. Результаты голосования были отражены в принятом постановлении Верховного Совета. Документ вступил в силу с момента его принятия.