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Олега Хоржана лишили статуса депутата

Олега Хоржана лишили статуса депутата
Депутаты Верховного Совета ПМР приняли постановление парламента, в соответствии с которым полномочия народного избранника прекращены досрочно. Это прямо предписывают нормы действующего закона «О статусе депутата Верховного Совета ПМР».

Основанием для принятия законодателями такого решения послужила информация прокурора республики, а также выписка из приговора Верховного суда ПМР от 15 января 2019 года о вступлении в законную силу обвинительного приговора в отношении депутата Верховного Совета Олега Хоржана, избранного в декабре 2015 года по одномандатному избирательному округу №40 «Каховский» в Тирасполе. Принятое народными избранниками постановление вступит в действие с 24 января текущего года.

Принятым постановлением Верховного Совета дополнительные выборы депутата Верховного Совета по избирательному округу № 40 «Каховский» назначены на 12 января 2020 года. Документом также предписано Центральной избирательной комиссии в срок до 1 марта 2019 года представить на рассмотрение законодательного органа смету расходов на проведение дополнительных выборов.
  • Вчера, 16:21
  • DTV
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