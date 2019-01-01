Источник фото На состоявшемся в среду первом в этом году пленарном заседании Верховного Совета депутаты помимо лишения депутатства Олега Хоржана и отставки спикера Александра Щербы еще немного «позаконотворили». Так, в первом чтении ими были приняты предложенные депутатами И.Бугой и Р.Гареевым поправки в Избирательный кодекс. Пожалуй, наш ИК – один из самых «переписываемых» законов: памятуя об опыте прошлых как парламентских, так и президентских выборов нардепы «зачистили» в нем все невыгодные моменты, могущие преподнести «сюрпризы» на выборах.
Законодательная новелла Буги и Гареева тоже из этого числа, впрочем, сами авторы ссылаются на необходимость устранения существующего законодательного пробела. Он связан с использованием в агитационных материалах кандидатов изображений физических лиц: в каких случаях они могут использоваться, в каких – нет, надо ли их согласие и т.д. При обсуждении поправок на заседании парламентской фракции «Обновление» нардеп Коршунов даже вспомнил случай из его личного предвыборного опыта, когда его чуть не сняли с «дистанции» за использование в его агитационных материалах «фейса» одного человека, который на это (то бишь использование его изображения) согласия не давал. Коршунов тогда, в 2015-м, «устоял», но парламентарии опыт учли, и дабы выборы и несознательные физические лица не выкинули фортель, и были предложены поправки в Избирательный кодекс.
Отныне кандидаты, использующие в своих плакатах, агитках, календариках многочисленные фотографии, должны помнить, что изображенные на них люди должны дать согласие на использование своего «лица». Согласия не потребуется, если «фотки» были получены при проведении массовых, публичных материалов.
Надо понимать, что на следующих парламентских выборах (состоятся в 2020 году) и президентских (выборный год – 2021-й) нашу страну более не будут украшать билборды с изображением кандидата в обнимку с российским президентом?
Помнится, на выборах-2016 один из кандидатов на полную использовал изображение В.Путина. Интересно, тогда мы у него (у Путина) согласие испрашивали? Конечно, наш Избирательный кодекс тогда не требовал этого, но так, хотя бы исходя из норм этики?
А теперь о Щербе. Вряд ли он поздравляя приднестровцев с новым годом, ожидал такого развития событий. Сам уже бывший спикер в тайном голосовании, организованном его коллегами, участия не принимал – о своем нежелании он уведомил нардепов письменно. Ситуация-2019 с Щербой отчасти напоминает ситуацию-2009 с Шевчуком. Последний десять лет назад добровольно оставил пост председателя ВС в связи – по официальной версии – со случившимся конфликтом с тогдашним президентом Смирновым. По неофициальной версии, которую, впрочем, спустя время озвучивал сам Евгений Васильевич, из-за расхождения во взглядах с местным олигархатом, который уже тогда пытался полноправно править бал в стране.
Истинные причины «ухода» Щербы не оглашаются (возможно, о них мы узнаем, вздумай Щерба в президенты податься), но известно из инсайдерских источников, что окончательно его «спикерская судьба» была решена накануне на заседании парламентской фракции «Обновление». А кто закинул эту тему на фракцию, можно только предполагать.
Но все же кое-какую официальную версию его отзыва парламент огласил – зам. председателя той самой фракции Петр Пасат, оглашая обращение 36 коллег, заметил в адрес Щербы: «Ничего личного (блин, чуть не сказал, «просто бизнес», хотя если бы и сказал, то не сильно покривил душой: у нас политика уже давно возведена в ранг бизнеса – прим. автора), но мы считаем, что ту большую работу, что обозначил президент в рамках стратегии развития Приднестровья, вы обеспечить не сможете».
Вот тут-то и возникает вопрос: если столько лет он справлялся с задачами, которые ставил президент перед Верховным Советом, то, что за горизонты предлагается претворить нардепам в оставшийся период? А, может быть, президент не сильно напрягал высший законодательный округ? Тогда причем здесь Щерба?
Многие отметили, что внезапное прозрение 36-ти депутатов, которые подняли вопрос об отставке, происходило во время отсутствия самого президента, который в то время находился в Москве. Знал ли Вадим Красносельский об этом и было ли это согласовано с ним? Мы не удивимся, если узнаем, что решение принималось не в его кабинете.
Как проголосовал парламент, вы знаете, повторяться не будем. Теперь версии. В отличие от официальных СМИ, которые подали эту новость более чем скупо, социальные сети активно бросились ее обсуждать и строить свои предположения.
Версия первая, перекликающаяся с официальной – таки, да, Щерба с объемом работы не справляется, много говорить, как он это делал, не значит много работать. Его красноречие было к месту и двору во время президентских выборов, его «достойно» за это отблагодарили, но мавр свое дело сделал, может уйти. При этом заметим: Верховный Совет работает по плану, который депутаты сами утверждают.
Версия вторая – его отзыв связан с интригами, коими сегодня опутан парламент: против опытных оппонентов Щерба оказался мелковат, и проиграл. Эта версия маловероятна, так как за такие интриги им может крепко влететь. Это не их уровень принятия решения.
Версия третья (сильно неправдоподобная), но обсуждаемая: Щерба «прозрел», а, прозрев», разошелся во взглядах даже не с нынешним политическим истеблишментом, а с теми, кто им руководит. А прозрение, как показывает весь опыт мировой цивилизации, не приветствуется, более того, карается.
Версия четвертая - это начало многоходовки. Произойдет замена на более преданного и покладистого. Затем произойдет смена председателя правительства на еще более преданного. А вот тут-то как знать: вдруг президент подаст в отставку – тогда премьер будет исполнять обязанности президента. В этом случае управление всеми ветвями власти будет сконцентрировано не в государственных кабинетах, а это, как вы понимаете, что-то новое даже для знатоков.
Впрочем, списывать Щербу с политических счетов пока рановато. Думается, если версия № 3 таки неправдоподобная, ему местечко обеспечат в каком-нибудь чиновничьем кресле, где он «справится с объемом работы». В худшем случае, подастся в бизнес: поговаривают, он давно хотел заняться каким-то «реальным делом».
Кто может занять освободившуюся вакансию? Возможные кандидатуры пока не называются. Сейчас (как минимум, до 6 февраля) обязанности спикера исполняет зам.председателя Г.Антюфеева, но существует высокий процент вероятности, что она может «плавно» переместиться в председательское кресло. Те же инсайдерские источники намекают, что Галина Михайловна сейчас кокетливо отнекивается от должности, но, думается, что в течение двух недель ее смогут уговорить. Когда страна требует полной отдачи энергии и сил, не время до личных «хотелок». В ее пользу говорит и тот факт, что она возглавляет партию «Обновление». К слову, поговаривают, что ее готовили на спикера еще тогда, в 2016-м, но что-то не срослось, или Щерба был настойчивее.
Но, возможно, предстоящие выборы председателя ВС могут окончиться некоторыми неожиданностями, и кресло спикера займет вовсе не Антюфеева. К примеру, уже бывший в свое время спикером Михаил Бурла.
В нашем парламенте много желающих людей и которые не менее ценны для «родины-матери-партии». Все они голосуют как нужно. Ну, разве что кандидаты-мужчины окажутся джентльменами, и уступят место женщине? P.S. Теперь мы все понимаем, какую информационную яму сотворили депутаты, когда перестали пускать тв-журналистов на свои заседания, а также прекратили он-лайн трансляции. Лишили народ зрелища! А ведь это могло быть покруче "Фауста" Гёте! Семен Погребняк