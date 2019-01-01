Dnestr.TV

 
0

В Украине за 1,5 месяца из-за морозов скончались 150 человек, 1600 пострадали

В Украине за 1,5 месяца из-за морозов скончались 150 человек, 1600 пострадали
150 человек стали жертвами морозов в Украине за последние полтора месяца. Из них больше 80 - за последние две недели. Еще свыше 1600 доставили в больницы с обморожением и переохлаждением.

В минувшие выходные в Киевской области шесть человек погибли от переохлаждения
от переохлаждений и обморожений пострадали 1037 человек. 955 из них были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Больше всего пострадавших зафиксировано в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской областях (69).
МОЗ также сообщает, что из-за общего переохлаждения (холодовой травмы) умерли 64 человека.

В последние несколько дней в соседней стране регистрировали до минус 12 градусов. По прогнозам синоптиков, в следующем месяце морозы усилятся.
В первой половине февраля в ночные часы ожидается до минус 30 градусов.

  • Сегодня, 06:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Проверяем - поэтому материал находится в режиме ожидани ...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Что творится? Председателя ВС ПМР отозвали с должности. ...
  • Еще одного депутата ВС ПМР хотят лишить неприкосновенно ...
  • Ловкость цифр, и никакого мошенничества Заметки по пово ...
  • Что можно ввозить в Приднестровье?
  • Конфликт в Бендерах: противостояние между ОО "Боевые б ...
  • Всех приднестровцев и неприднестровцев занесут в реестр ...
  • Проверяем - поэтому материал находится в режиме ожидани ...
  • Усе готово: пожалуйте на арест!
  • Ничего личного... Об отставке Щербы и предстоящих выбор ...
  • Дан приказ ему на Запад. Нам в какую сторону? С кем сег ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна