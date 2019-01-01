150 человек стали жертвами морозов в Украине за последние полтора месяца. Из них больше 80 - за последние две недели. Еще свыше 1600 доставили в больницы с обморожением и переохлаждением.
В минувшие выходные в Киевской области шесть человек погибли от переохлаждения от переохлаждений и обморожений пострадали 1037 человек. 955 из них были госпитализированы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины. Больше всего пострадавших зафиксировано в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской областях (69). МОЗ также сообщает, что из-за общего переохлаждения (холодовой травмы) умерли 64 человека.
В последние несколько дней в соседней стране регистрировали до минус 12 градусов. По прогнозам синоптиков, в следующем месяце морозы усилятся. В первой половине февраля в ночные часы ожидается до минус 30 градусов.