Обращение Штембуляк А.В. к Президенту ПМР, послам России и Украины в Молдове, Председателю СК, в Общественную палату, депутатам ВС ПМР

Обращаюсь к Председателю СК Брынзарь В.Н. с просьбой возбудить уголовное дело по фактам нарушения Закона со стороны судебных органов и прокуратуры, вынесения противоположных, взаимоисключающих решений одними и теми же судьями, вынесения заведомо неправосудных решений, бездействия прокуратуры, незаконного отказа в рассмотрении моих заявлений, возможного влияния третьей стороны на судебные решения, игнорирования Конституции и Законов ПМР.



На основании ст. 59 Конституции, прошу Президента ПМР, как гаранта точного исполнения Конституции и Законов, прав и свобод, принять меры реагирования и взять данное Обращение под личный контроль.



С 2001г. проходил службу в ГСИН МЮ на различных должностях.

В 2006г. был уволен за оказание бесплатной, психологической помощи ВИЧ-инфицированным лицам, в свободное от службы время.

Увольнение было произведено в период моего пребывания в командировке. Согласно п.41 «Положения о порядке прохождения службы» было запрещено увольнять сотрудника во время болезни, в период нахождения в отпуске и в командировке.

Подал иск в судебные органы на незаконность увольнения. Дело рассматривалось в судах на протяжении шести лет.



Суды грубо нарушили Закон, проигнорировали п.41 «Положения о порядке прохождения службы» и отказали мне в восстановлении на службе. При этом судебные органы в своих решениях, а также Председатель Верховного суда Рымарь В.С. и прокурор Гурецкий А.А., применили ко мне Трудовой Кодекс, указав, что он распространяется на сотрудников.

06.05.2010г. Конституционный суд вынес решение, в котором указал, что: п.41 «Положения о порядке прохождения службы», соответствует и не противоречит Конституции, так как не только не нарушает конституционное право граждан на труд, но напротив, направлен на защиту указанного права, ограничивая работодателя в возможностях увольнения работника в отпуске, на больничном и в командировке.



Суды и прокуратура проигнорировали, обязательное к исполнению, решение Конституционного суда, преднамеренно нарушили Закон, проигнорировали Конституцию, и правовую позицию Конституционного суда.

Показательно, что слово «командировка» впоследствии, уже после окончания судебных процессов, было «по-тихому» удалено из «Положения о порядке прохождения службы».



И только 17.09.2012г. министерство юстиции, после моего обращения в ЕСПЧ, отменило приказ о моём увольнении, как незаконный. Я был восстановлен на работе и продолжил службу в должности заместителя начальника по воспитательной работе.



В конце 2017г. я подал несколько исковых заявлений в суды общей юрисдикции на предмет незаконности контрактной системы, о признании незаконными правовых актов, о возмещении морального вреда за бездействие должностных лиц, признания незаконными приказов о привлечении к дисциплинарному наказанию.



По данным исковым заявлениям было вынесено более десяти судебных решений.

Во всех решениях суды применили ч.3 ст.22 Закона ПМР «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 29.08.1995г. которая гласит, что порядок и условия прохождения службы сотрудниками регламентируются настоящим Законом и другими Законами, «Положением о порядке прохождения службы», нормативно-правовыми актами министерства юстиции.

Однако ч.3 ст.22 данного Закона является неконституционной и незаконной. Суды этот факт проигнорировали, неоднократно и преднамеренно нарушили Закон, во всех судебных решениях.



В частности ко мне были применены подзаконные правовые акты исполнительного органа власти, в нарушение Конституции, вместо положенных законодательных правовых актов.

Фактически судебные органы, применив ко мне ч.3 ст.22 Закона ПМР «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», проигнорировали Конституцию ПМР, Закон «О системе государственной службы ПМР» и Трудовой Кодекс.



Даю прямые ссылки на Законы.

Согласно Закона «О системе государственной службы ПМР»:

п.3 ст.9 правовое положение (статус) государственного служащего, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров устанавливаются соответствующими Законами о видах государственной службы.

п.2 ст.11 условия контрактов, порядок их заключения, а также основания и порядок прекращения их действия устанавливаются в соответствии с Законами о видах государственной службы.

п.6 ст.11 основания прекращения государственной службы, в том числе основания увольнения в запас или выхода в отставку государственного служащего, устанавливаются Законами о видах государственной службы.



Согласно:

ст.6 Трудового Кодекса ПМР, разграничивающей полномочия между законодательным органом власти и исполнительными органами власти, в сфере трудовых отношений, указано, что:

К ведению законодательного органа государственной власти в сфере трудовых отношений относится принятие обязательных для применения на всей территории ПМР законодательных актов, устанавливающих:

л) виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения;

г) порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров;



Законодатель Законами - чётко и конкретно установил обязанность органов законодательной власти регулировать вышеуказанные правоотношения. Однако органы исполнительной власти превысили свою компетенцию и приняли подзаконные нормативные акты, противоречащие Закону и подлежащие принятию именно законодательным органом - Верховным Советом ПМР.

При этом суды применили эти незаконные нормативные акты во всех судебных решениях, ко мне. Ссылаясь на данную статью судебные органы, лишили меня конституционного права на судебную защиту, лишили меня права обжалования в суд незаконных действий должностных лиц.



Про Закон ПМР «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» забыли, либо его преднамеренно проигнорировали. Государство на протяжении нескольких десятков лет пользуется незаконной нормой. И только в ходе моих судебных процессов была установлена неконституционность данного Закона. Суды этот факт упорно игнорируют. Данная статья, в нарушение Конституции, будет применяться и далее, либо будет впоследствии также «по-тихому» удалена, как и ранее слово «командировка» из «Положения о порядке прохождения службы».

Каких-либо препятствий изменить данный Закон и привести его в соответствие с Конституцией, в ходе судебных разбирательств, выявлено не было. Более того представитель Верховного Совета, издавшей Закон ПМР «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», на суде вынужден был признать незаконность ч.3 ст.22 данного Закона.

Соответственно, в Закон ПМР «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» на основании Конституции, должны были быть внесены изменения и дополнения, в части условий контрактов, порядка их заключения, основания и порядка прекращения их действия, основания прекращения государственной службы, основания увольнения в запас или выхода в отставку; правового положения (статуса) государственного служащего, в том числе ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядка разрешения конфликта интересов и служебных споров.



При прохождении службы, на основании «Закона об обращениях граждан» и «Дисциплинарного Устава», я неоднократно обращался рапортами к руководству на предмет снятия незаконно наложенных взысканий. Было подано пять зарегистрированных рапортов.

Согласно «Дисциплинарного Устава» жалобы оформляются в виде рапорта и рассматриваются в срок, не позднее 15 суток, о чем обязательно письменно уведомляется лицо подавшее рапорт.



Проверка изложенных фактов проводилась отделом собственной безопасности министерства юстиции. Факт незаконности наложения дисциплинарных взысканий был подтверждён. Был подготовлен приказ о снятии взысканий, мне был подготовлен ответ. Однако министр юстиции Шевченко А.А., запретил мне дать ответ.



Взыскания не были сняты. Ответов я не получил. Поэтому я был вынужден обратиться в суд на предмет обжалования незаконного бездействия должностного лица.

Я подал два исковых заявления в суд на предмет снятия дисциплинарных взысканий и два исковых заявления на предмет возмещения морального вреда на бездействие должностных лиц.



Одно заявление на предмет возмещения морального вреда дважды не приняли к рассмотрению, два исковых заявления на предмет снятия взысканий не рассмотрены по существу и только одно заявление на предмет возмещения морального вреда было рассмотрено по существу.

При этом исковые заявления на предмет возмещения морального вреда были абсолютно аналогичными. Один судья принимает исковое заявление к рассмотрению, другой абсолютно идентичное исковое заявление не принимает к рассмотрению. Государственную пошлину я оплатил, но судебной защиты так и не получил. Данные противоречивые действия судей показывают, что нет единообразного подхода к Закону. Кто как хочет, так и интерпретирует Закон.

При этом судьи «договорились» в своих судебных решениях до того, что я, как сотрудник не являюсь гражданином и не имею права пользоваться правами гражданина. Этот бред записан в судебных решениях.

Фактически я был незаконно оставлен судом без гарантированной Конституцией судебной защиты и не смог обжаловать в суде незаконное бездействие должностного лица.



Перед подачей иска, на предмет отмены взысканий, я обратился в прокуратуру.

Были получены ответы от начальника Главного Управления прокуратуры Лешукова И.М. и от первого заместителя прокурора ПМР Трояновского А.А.. в которых было указано, что в соответствии с ч.1 ст.372 Трудового Кодекса Вы имеете право обратиться в суд за разрешением трудового спора о привлечении к дисциплинарной ответственности, в течение 3 (трёх) месяцев со дня, когда узнали о нарушении своего права.

Однако судебные органы отказались рассматривать судебный иск по существу, сославшись на пропуск срока исковой давности для обращения в суд.

Суды сослались на п.80 «Дисциплинарного Устава», который устанавливает месячный срок для обжалования дисциплинарных взысканий и сокращает установленный законодательным актом - Трудовым Кодексом - срок 3 месяца, то есть подзаконный акт исполнительного органа власти снижает и ухудшает права сотрудника по сравнению с установленной законодательным актом нормой.

Правовым актом, который имеет большую юридическую силу, является Трудовой Кодекс.

Однако суды в своих решениях указали, что на меня, как на сотрудника не распространяется Трудовой Кодекс.

При этом прокуратура непосредственно в суде поменяла свою правовую позицию и также указала, что на меня не распространяется Трудовой Кодекс, отказавшись от своих ответов.



Теперь у меня на руках, два противоположных заключения прокуратуры, два противоположных решения судебных органов ПМР.

В одних заключениях и решениях прокуратура и суд указывают, что на меня, как на сотрудника распространяется Трудовой Кодекс, в других заключениях и решениях прокуратура и суд ПМР уже указывают, что на меня, как на сотрудника не распространяется Трудовой Кодекс.



Фактически судебные органы и прокуратура в моём деле противоречат сами себе и преднамеренно нарушили Закон.

В какую правовую бездну катится наша республика с такими судебными решениями? Неужели судьи и прокуроры вынося такие решения, не понимают, что позорят не только себя в частности, но и государство в целом? Гражданам фактически бессмысленно обращаться в суды, где выносятся неправосудные решения. А ведь эти решения выносятся от имени Приднестровской Молдавской Республики!



Судебные органы нуждаются в полном переформатировании и замене всего судебного состава. Граждане ПМР фактически лишены права на правосудие в судах общей юрисдикции и возможности защиты своих прав в Конституционном суде, где фактически всегда идёт отказ в приёме заявлений от граждан. Достаточно просмотреть статистику за последние годы по решениям Конституционного суда - за последние пять лет ни одного рассмотрения дела по существу от граждан.



И если решения Конституционного суда прозрачны, хотя бы в силу того, что опубликовываются, то решения судов общей юрисдикции неподконтрольны никому. Что происходит в стенах судов общей юрисдикции, знают только те, кто с этим сталкивался.

Я с этим столкнулся и могу со всей ответственностью утвердительно высказаться. В приднестровских судах происходит беззаконие, и выносятся незаконные решения!

В моём деле суды и прокуратура «пойманы за руку» на своей лжи и двойных стандартах. Безнаказанность судей и прокуроров привела к их полной личностной деформации и правовой деградации. Отсутствуют элементарные понятия законности, порядочности, чести.



11.09.2018г. я подал жалобу в Конституционный суд на предмет признания не соответствующим Конституции ч.3 ст.22 Закона ПМР «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

25.10.2018г. Конституционный суд признал жалобу приемлемой и назначил дату на рассмотрение жалобы по существу.

21.12.2018г. произошёл беспрецедентный случай. Конституционный суд выносит Определение о прекращении рассмотрения жалобы по существу и признаёт жалобу неприемлемой. Фактически выносит решение противоречащее своему ранее вынесенному решению. Таких случаев в Конституционном суде не было с момента его образования.



Поскольку второй стороной по этому делу выступает Верховный Совет, предполагаю, что судьям напомнили, кто на законодательном уровне поднимает им зарплату. Другого объяснения принятого судом решения у меня нет.

Рассматривая дело по существу, Конституционный суд вынужден был бы признать не соответствующим Конституции ч.3 ст.22 данного Закона. Соответственно все судебные решения судов общей юрисдикции подлежали бы пересмотру. А суды этого никак не могут допустить. Поэтому и произошла такая правовая метаморфоза и отказ от собственного решения.

В настоящее время я вновь подал жалобу в Конституционный суд на предмет признания не соответствующим Конституции ч.3 ст.22 Закона ПМР «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Все формальные процедуры соблюдены. Конституционный суд обязан рассмотреть дело по существу. В противном случае суды общей юрисдикции, оставят в силе, незаконно вынесенные решения, а также применят их в других судебных решениях.



Также не могу не отметить, что в ходе рассмотрения вышеуказанных дел судебными органами, незаконно отказано мне в удовлетворении восьми письменных ходатайств из десяти, о приостановлении производств по гражданским делам, в связи с направлением мной жалобы в Конституционный суд, чем было прямо и грубо нарушено процессуальное законодательство.

Суды общей юрисдикции восемь раз преднамеренно нарушили Закон и проигнорировали ст.232 ГПК ПМР, согласно которой они обязаны были приостановить производство по судебным делам до рассмотрения поданной жалобы в Конституционном суде.



В моём деле суды и прокуратура фактически уличены в неоднократном и преднамеренном нарушении Закона. Считаю, что судьи и прокуроры, игнорирующие нормы Конституции, Законов и норм международного права, несмотря на свои занимаемые должности, должны нести за это уголовную ответственность. На примере моего дела отчётливо прослеживается централизованное влияние третьей стороны на принятие незаконных судебных решений.



Прошу депутатов Верховного Совета в соответствии с действующим законодательством, рассмотреть на соответствие занимаемым должностям Председателя Верховного суда Рымаря В.С. и прокурора Гурецкого А.А. Считаю, что данные лица должны подать в отставку.



Прошу представителей Общественной палаты взять данное дело под контроль общественности. Незаконные действия судебных органов и прокуратуры позорят наше государство и ставят под вопрос его легитимность.



С 2006г. я пытаюсь противостоять беззаконию со стороны судебных органов и прокуратуры и пытаюсь донести, что есть Конституция, Законы, нормы международного права и их надо соблюдать.

Мой пример (и не только мой) свидетельствует, что все судебные решения в ПМР должны быть подвергнуты ревизии и пересмотру - под международным надзором, поскольку суды и прокуратура вышли из правового поля, хотя сомневаюсь, что они там когда-либо были.

Выше я ссылался на Конституцию и конкретные Законы. Достаточно их просто прочесть, чтобы принять законные решения. Если судьи и прокуроры, принимавшие участие в моих судебных делах, не умеют читать, это не моя проблема, это проблема государства. Как гражданин ПМР требую исполнения Конституции и Законов.



Или суды и прокуратура у нас живут по своим Законам? Если это так, то в таком случае необходимо на законодательном уровне внести в Конституцию поправки, что наша республика является криминальным, не правовым и коррумпированным государством.



В случае, если Конституционный суд откажется рассматривать мою жалобу по существу, прошу Президента ПМР, в соответствии с действующим законодательством, дать запрос в Конституционный суд на предмет рассмотрения конституционности ч.3 ст.22 Закона ПМР «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

В соответствии с действующим законодательством, суд будет вынужден рассмотреть дело по существу и вынести Постановление относительно конституционности данной части Закона.



Все полномочия закреплены за Вами, уважаемый Вадим Николаевич, Конституцией ПМР. Если Вам кто-либо мешает их исполнить – обратитесь к народу Приднестровья. Уверен, он Вас поддержит, в том числе и против беззакония судов и прокуратуры. В противном случае вся ответственность ложится на Вас, как гаранта Конституции.



В случае бездействия со стороны Президента и Следственного комитета, продолжения судебного произвола, прошу лишить меня гражданства ПМР. Не считаю возможным быть гражданином государства, где фактически те, кто должен следить за Законом преднамеренно сами его нарушают.



Прошу послов России и Украину, как представителей стран-гарантов, взять данное дело под особый контроль. Лица, которые нарушают права человека и не соблюдают нормы международного права, должны нести ответственность, в том числе на международном уровне.

Беззаконие судей и прокуроров основано, прежде всего, на их безнаказанности. Только страны-гаранты и международное сообщество могут навести порядок в нашей республике и привлечь виновных к ответственности, в том числе путём объявления в международный розыск, лиц нарушающих нормы международного права.



И это касается не только моего дела, но и многих других дел, в том числе, политически-мотивированных судебных процессов в ПМР.

Суды и прокуратура не просто игнорируют Законы, они, по сути, выступают карательным инструментом в чужих руках. Поэтому и игнорируются похищения людей, пытки, незаконные осуждения и освобождения, политические судилища в нашем государстве. Все эти факты беззакония будут изложены отдельным, открытым Обращением на имя Президентов России, Украины, Молдовы и международного сообщества.

Считаю, что за всё беззаконие, творимое в ПМР, должны нести ответственность те, кто нарушает Закон, права человека и нормы международного права. Однако для этого нужна решительная позиция и твёрдая воля стран-гарантов и международного сообщества.



21.01.2019г.

