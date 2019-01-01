С 11 по 25 января в Тираспольский травмпункт обратилось 633 человека. Как сообщает МВД ПМР, с 21 по 24 января в республике произошло 37 ДТП. В 17 случаях водители не учли погодные условия. 25 января, по состоянию на 15:30, произошло 7 ДТП. В Тирасполе и Рыбнице зарегистрировано по 3 дорожные аварии, в г. Днестровск – 1. Основные причины ДТП – несоблюдение дистанции, нарушение правил маневрирования и правил проезда пешеходного перехода.
22 летний житель с. Суклея, двигаясь на грузовом микроавтобусе Iveco, на 34 км дороги Днестровск – Тирасполь на скользкой трассе не справился с управлением. Бус выехал за пределы проезжей части влево и совершил столкновение с деревом. Водитель был в машине один, он не пострадал.
В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня в Рыбнице, травмы получила 60-летняя женщина. Водитель авто Wolksvagen на пересечении улиц Титова и Пугачёва не выбрал безопасную скорость движения и сбил пешехода. Пострадавшая в больнице. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.