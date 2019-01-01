Уже несколько дней в социальных сетях обсуждается ситуация вокруг бывшего председателя правительства ПМР времен Евгения Шевчука Татьяны Туранской. После смены власти, она покинула территорию республики и, как стало известно, проживала в незалежной Украине, в славном городе Одесса. Затем прокатилась волна похищений с территории Молдовы бывших высокопоставленных чиновников. Кто это делал? Прозвучала фраза, что этим занимались «добрые самаритяне». И понеслись уголовные процессы, которые рассказывали обывателям, какие преступления они творили во времена второго президента.
Нужна была еще и вишенка на торте, но… Нынешние власти никак не могли посадить на скамью подсудимых Евгения Шевчука в связи с тем, что он был слишком далеко – в России, а с Россией не забалуешь. Пришлось заочно ему припаять 16 лет лишения свободы.
Так что пишут различные источники информации? Если все систематизировать, то можно высказать следующую версию: В декабре прошлого года гражданка Украины Татьяна Туранская была похищена «самаритянами» из Одессы. Однако само похищение сорвалось, так как машину перехватили, а ее освободили. Сами похитители, якобы, задержаны и перевезены в Киев, где ими занимаются соответствующие структуры.
Насколько это соответствует действительности? Ведь от официальных лиц, в т.ч. и от самой Туранской, никаких заявлений не последовало. Однако наблюдатели оценивают эту версию, как достаточно реалистичную.
Если это так, то тогда понятны телодвижения вокруг депутата ВС ПМ Василия Власова: коль не получилось с крупными «рыбами», то можно процесс организовать и с фигурой поменьше. Ведь в свое время он занимал должность заместителя Председателя Правительства Приднестровья по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. Напомню, что Власов успел уехать из ПМР.
Ведь для привлечения или правильнее сказать - отвлечения внимания от насущных проблем, коих немало, нужны зрелища. И, судя по всему, нас еще ожидают новые сюрпризы в этом направлении. Семен Погребняк